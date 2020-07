טסלה לא עוצרת: מזנקת לשיא ומאסק שוב לועג לשורטיסטים

מנייתה של יצרנית הרכבים טסלה ממריאה הערב לשיא חדש, מעל ל-1,320 דולר למניה אחת, וזאת יום לאחר שהמייסד אילון מאסק השיק קו ייצור של תחתונים, כמעין לעג לשורטיסטים שהימרו נגד המניה (ונאלצו 'למכור את התחתונים').

מאסק חשף אתמול את המכנסונים באתר של טסלה וכמובן ליווה את המהלך בציוץ בטוויטר.

Limited edition short shorts now available at https://t.co/5EmNcTBvJv