יום רביעי לפסגת האיחוד: הטחת האשמות הדדית וסבב דיונים מכריע

מנהיגי האיחוד האירופי יתכנסו היום (ב') לסיבוב דיונים רביעי ומכריע בניסיון להסכים על קרן השיקום הכלכלית של היבשת למשבר הקורונה ועל תקציב העבודה של האיחוד לשבע השנים הבאות (2021-2027). הפסגה, שהחלה ביום שישי האחרון, הוארכה ליום ראשון ולאחר דיונים שנמשכו כל הלילה, וחוסר יכולת להגיע להסכמה בשלב זה, תתכנס מחדש היום בחמש (שעון ישראל) להמשך הדיונים.

המנהיגים דנו כל הלילה בניסיון ליישב בין דרישות "ארבע החסכניות" - המדינות המתנגדות לקרן השיקום במתכונתה המוצעת - לבין ההסכמה שגובשה בין יתר המדינות. מנגנון קבלת ההחלטות באיחוד דורש הסכמה פה-אחד, ולכן נעשים מאמצים גדולים להשיג את ההסכמה הקריטית של ארבע המדינות - הולנד, דנמרק, שבדיה ואוסטריה - שנתמכות גם על ידי פינלנד.

Coordinating our position with my colleagues from #Denmark , #Finland , the #Netherlands and #Sweden on the outstanding issues in the negotiations on the #MFF and #RecoveryInstrument . pic.twitter.com/KeWuxdsUV4

מדינות אלה דורשות שקרן השיקום שתקים הנציבות - בשווי 700 או 750 מיליארד אירו - תחלק שווה בשווה מענקים והלוואות למדינות שנפגעו, אך ורק אם אלה יבצעו רפורמות, החלוקה תהיה שקופה וניתנת לבקרה, וכן כי ייושם מנגנון שבמסגרתו אם מדינה תפר את החלטות מוסדות האיחוד האירופי הכספים יופסקו.

בעוד מדינות כמו איטליה וספרד, שתיכננו לקבל מאות מיליארדים מהקרן כמענקים בשל הפגיעה הכלכלית החמורה בהן, מתנגדות לדרישה הראשונה המפחיתה את סכום המענקים, מדינות כמו פולין והונגריה, הנמצאות על מסלול התנגשות עם האיחוד סביב סוגיית החוק והממשל, מתנגדות לחלק השני.

לב העימות בין הצדדים, לפי הדיווחים, נוגע בשאלה כמה מתוך קרן השיקום יהיו הלוואות וכמה מענקים. בניגוד להצעה המקורית של 500 מיליארד אירו במענקים ו-250 מיליארד אירו בהלוואות, הולנד ושותפותיה מציעות 375 מיליארד אירו במענקים ו-375 מיליארד אירו בהלוואות, עם תנאים נוקשים. הדיווח האחרון עמד על הצעה לקבוע כ-390 מיליארד אירו מתוך הקרן כמענקים.

Day turning into evening, plenary yet to come. Time spent in best possible way in meetings in smaller groups; PM Marin with Italian, Spanish, Greek, Portuguese and Frugal 4 PM’s, then with PM’s of Bulgaria and Romania. @valtioneuvosto @Ulkoministerio pic.twitter.com/ePXuX6AEot