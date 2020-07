בתום ארבעה ימי דיונים מרתוניים הכריז הבוקר האיחוד האירופי כי מנהיגי 27 המדינות החברות בו הצליחו להגיע להסכמה בנוגע להקמת קרן לשיקום אירופה מנזקי משבר הקורונה, וגם על תקציב האיחוד לשבע השנים הבאות (2021-2027). הקרן תהיה הפעם הראשונה שבה מדינות האיחוד לוות ביחד חוב משותף, ומסמלת אינטגרציה כלכלית הולכת ומעמיקה של חברות האיחוד. שווי הקרן והתקציב עומד על 1.8 טריליון אירו.

"עשינו את זה!" הכריז במסיבת עיתונאים היום (ג') בבוקר נשיא המועצה האירופית הבלגי שארל מישל, שהיה זה שניהל את המגעים המסובכים בין הצדדים, "אירופה חזקה, ואירופה מאוחדת". למרות זאת, את התהליך ההיסטורי ליוו הרבה מאוד חיכוכים, הטחת-האשמות הדדית ועימותים בין מדינות. "הפסגה הזו תשאיר צלקות", כתב העיתון הגרמני FAZ אמש, בעוד מנהיגי האיחוד דווקא דיברו הבוקר בשבחי ההסכמה הסופית אליה הגיעו ו"הפגנת הסולידריות" של האיחוד מול אתגר מגיפת הקורונה והמשבר הכלכלי הנלווה אליה.

מבחינה מעשית, בעקבות התנגדות עיקשת של ברית המדינות "החסכניות" (הולנד, שבדיה, דנמרק, אוסטריה ופינלנד), רק 390 מיליארד אירו יוקצו במענקים מתוך קרן השיקום, ששווייה יעמוד על 750 מיליארד אירו. זאת, לעומת כ-500 מיליארד אירו שהציעו צרפת וגרמניה במשותף במקור, בתיאום עם הנציבות האירופית. יתר הסכום - 360 מיליארד אירו - יוקצה כהלוואות בלבד.

בעבור איטליה, למשל, אחת המדינות שנפגעו בצורה הקשה ביותר ממשבר הקורונה, המשמעות היא קבלת עשרות מיליארדי אירו פחות ממה שתיכננה. הקריטריונים לחלוקת הכסף אינם ברורים לגמרי, אולם ברור כי איטליה וספרד יהיו בין הנהנות המרכזיות מתקציב קרן השיקום. ראש ממשלת איטליה, ג'וזפה קונטה, נזף בראש ממשלת הולנד מארק רוטה, שהתעקש במשך ימים על הפחתת סכום המענקים ואמר כי "תושבי אירופה יזכרו לו את העובדה כי טירפד את התמודדות האיחוד עם משבר היסטורי". גם מנהיגים אחרים - מראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן ועד ראש ממשלת בולגריה - האשימו את רוטה בעמדה עקשנית ללא צורך. חיכוכים נרשמו גם בין אוסטריה לצרפת, לאחר שנשיא צרפת עמנואל מקרון השתלח בקאנצלר אוסטריה סבסטיאן קורץ ואמר כי "הוא חושב רק על עצמו". קורץ עקץ את המנהיג הצרפתי ואמר כי "הגיוני שחלק מהמנהיגים לא נמצאים לגמרי בשליטה... בעקבות מחסור בשינה".

After four days of negotiations we were able to reach a good result for the #EU and #Austria on the #MFF and the #RecoveryInstrument. Thank you to all colleagues, especially to the #frugals! pic.twitter.com/HJsfbQJa01