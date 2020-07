פעילי לה פמיליה תקפו בהפגנה בירושלים; 8 חשודים נעצרו

המשטרה עצרה אתמול בערב (ה') 8 חשודים באיזור מתחם התחנה בירושלים, לאחר שלפי החשד הם התפרעו במקום, והשליכו אבנים. לפי הדיווחים, כ-100 פעילי לה פמיליה הגיעו למקום ושוטרים גלויים וסמויים שפעלו באזור מתחם התחנה בירושלים עצרו חלק מהם.

כתב ערוץ i24new צילם את המעצרים והמהומה באיזור התחנה.

WATCH: #JerusalemProtests: i24NEWS Defense Correspondent @DanielTsemach's camera knocked down by members of the far-right extremist group 'La Familia' as they ran past him pic.twitter.com/I6Dza1eRmN