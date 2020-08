לבנון: פצועים והרוגים רבים בפיצוץ עז בנמל בביירות

באיזור המחסנים בנמל ביירות, אירעה לפני שעה קלה התפוצצות עזה, שגרמה להרס רב בשכונה הסמוכה לנמל ויש נפגעים רבים פצועים והרוגים. על פי כמה מהדיווחים, הפיצוץ נגרם בשל התלקחות במחסן זיקוקים, אבל בכמה מהדיווחים האחרים נאמר כי עוצמת ההתפוצצות מעידה כי מדובר בתחמושת או חומר נפץ שאוחסנו במקום. לפי התמונות המגיעות מאיזור הפיצוץ, במקום ישנם הרוגים ומאות פצועים. שר הבריאות הלבנוני הכריז על מצב חירום בכל בתי החולים. עוד דווח כי עשרות פצועים מועברים לבתי החולים בעיר על כלי רכב פרטיים.

לפי סוכנות "רויטרס" הפיצוץ אירע בהאנגר גדול סמוך לנמל עצמו, כמה בניינים קרסו ממש מעוצמתו ואחרים ברדיוס רחב מאוד בעיר התחתית של בירת לבנון, ניזוקו. ערוץ אל-מיאדין הלבנוני דיווח כי אין מדובר בפעולת טרור, אמירה שמגיעה בשלב מוקדם מאוד של האירוע, ומעידה יותר על ניסיון למנוע דיווחים בכיוון הזה.

Massive explosion in Beirut, Lebanon.



This shook the entire city... Scary! #beirutexplosion



