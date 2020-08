ישראל ואיחוד האמירויות הסכימו על חתימת הסכם נורמליזציה מלאה, אם תרצו הסכם שלום, תמורת השעיה של החלת החוק הישראלי בשטחים. על פריצת הדרך בישר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בטוויטר וכן בהודעה לעיתונות. לפי ההודעה היום שוחחו ראש הממשלה בנימין נתניהו ויורש העצר של איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד, אחד מהאנשים החזקים והעשירים בעולם הערבי. הנורמליזציה תכלול החלת יחסים דיפלומטיים מלאים והקמת שגרירויות ובנוסף הסכמי שיתוף פעולה בתחומים שונים לרבות התחום הביטחוני שבו יש כבר שיתוף פעולה ממשי לפי פרסומים זרים.

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates!