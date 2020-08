חברת הקריפטו הישראלית INX Limited, שאותה מוביל מייסדה שי דתיקה, הגישה ביום רביעי האחרון עדכון נוסף לתשקיף לקראת הנפקה ראשונית לציבור (IPO) שהיא מתכננת לערוך בארה"ב, ובו דיווחה לראשונה כי חברת הייעוץ הפיננסי A-Labs נבחרה לשמש חתם ההנפקה. הבחירה בחברת איי-לאבס הישראלית לביצוע החיתום אינה מקרית: בעליה, דורון כהן, הוא גם שותף מייסד של INX ומחזיק בכ-10% ממניותיה באמצעות איי-לאבס.

מהעדכון שמסרה INX לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC), עולה כי איי-לאבס קיבלה עמלת חיתום בסך 500 אלף דולר, ותקבל עמלה נוספת באותו סכום אם יגויס בהנפקה סכום של יותר מ-10 מיליון דולר. אם תגיע ההנפקה לסכום היעד של 117 מיליון דולר, איי-לאבס צפויה לגזור קופון בסכום כולל של 8 מיליון דולר. על פי התשקיף, איי-לאבס תוכל לשווק את הנפקת INX אך ורק למשקיעים שאינם מארה"ב.

חברת איי-לאבס, או בשמה המלא A-Labs Finance and Advisory Ltd, נמצאת בבעלותם של שלושה שותפים: דורון כהן, בעבר סגן נשיא חברת הטכנולוגיה אמבלייז (שאותה הקים וניהל אלי רייפמן), רוני ליברמן, ששימש בעבר סמנכ"ל מוצר באמבלייז, ונח הרשקוביץ. משרדי החברה נמצאים ביישוב קדימה. בתחילת אוגוסט נחשף ב"גלובס" כי איי-לאבס תגזור קופון של מיליוני דולרים עבור הייעוץ ב-IPO של חברת ההדמיה הרפואית Nanox בנאסד"ק. בין ההנפקות האחרונות שבהן היתה איי-לאבס מעורבת, היו שתי הנפקות של חברות ישראליות בקנדה: Zoomd, המספקת טכנולוגיה למנועי חיפוש באתרים, וחברת Else, שפיתחה תרכובת מזון טבעונית לתינוקות.

דורון כהן / צילום: אתר החברה

העדכון בנוגע לבחירה באיי-לאבס כחתם ההנפקה של INX נמסר כשבוע לאחר עדכון קודם לתשקיף לקראת ה-IPO של חברת הקריפטו, שעליו דיווחנו ב"גלובס". מהעדכון הקודם עלה כי החברה של דתיקה וכהן צימצמה ב-10% את יעד הגיוס להנפקת המטבע הדיגיטלי שלה כנייר ערך (סקיוריטי טוקן) בארה"ב, עד לסכום מקסימלי של 117 מיליון דולר (אמצע טווח היעד בתשקיף הראשוני של INX), וכי ההנפקה צפויה להיערך עד לסוף השנה. עד כה לא הודיעה החברה על מועד ההנפקה ועל הגוף שבאמצעותו יונפקו המטבעות למשקיעים.

עוד עולה מהתשקיף המעודכן כי עד כה רכשו בעלי מניות, מנהלים ומשקיעים בחברת INX כ-19 מיליון מטבעות INX token (שאינם חלק מ-130 מיליון המטבעות שיוצעו למכירה בהנפקה לציבור), ומתוכם מחזיק כיום דתיקה בכ-9.5 מיליון מטבעות באמצעות החברה הפרטית Triple-V שנמצאת בבעלותו המלאה, ושותפו כהן מחזיק בכ-4.5 מיליון מטבעות באמצעות איי-לאבס. נוסף על כך, החברה התחייבה להנפיק עוד כ-6 מיליון מטבעות INX בשנה שלאחר ההנפקה הציבורית עבור מנהלים, משקיעים, ספקים ונותני אשראי לחברה.

טוקנסופט תקים פורטל למכירת מטבעות INX

חברת INX Limited נוסדה ב-2017 על ידי דתיקה וכהן ופועלת ממשרדים בישראל ובגיברלטר, שם התאגדה כחברה. החברה פועלת בארה"ב באמצעות שתי חברות בנות הרשומות במדינת דלוור, INX Digital ו-INX Services. דתיקה, המכהן כנשיא INX, מחזיק בכ-31% ממניותיה באמצעות חברת Triple-V, ושותפו כהן מחזיק בכ-10% מהמניות באמצעות איי-לאבס. לצד שני מייסדיה של חברת הקריפטו, בעל מניות עיקרי נוסף הוא יצחק רפאלי, המחזיק בכ-16% ממניות החברה. נוסף עליהם, ריקרדו ספאני האיטלקי, ממפתחי מטבע הקריפטו Monero, ואיש העסקים הישראלי מני בניש מחזיקים כל אחד בכ-7% ממניות INX. בצוות ההנהלה של חברת הקריפטו, תחת הנשיא דתיקה, מכהן כמנהל בכיר אלן סילברט האמריקאי, לשעבר סגן נשיא בבנק קפיטל וואן.

המטבע שמתכוונת INX להנפיק מוגדר כ-Security token (ובקיצור STO) - כלומר, מטבע דיגיטלי הנחשב על פי חוק לנייר ערך. המטבע, שנקרא INX token, ישתמש בפרוטוקול הבלוקצ'יין ERC-20 של את'ריום. על פי התשקיף המעודכן, ב-IPO מתכננת החברה להנפיק לציבור המשקיעים 130 מיליון מטבעות INX token, במחיר מירבי של 0.90 דולר למטבע, ובדרך זו תנסה לגייס עד 117 מיליון דולר. יעד המינימום בהנפקה נקבע על סכום של 7.5 מיליון דולר. סכום ההשקעה המינימלי בהנפקה המתוכננת יהיה 1,000 דולר. כל סקיוריטי טוקן של INX או חלק ממנו יזכה את המחזיקים בו להשתתף אחת לשנה (החל בשנת 2021) בחלוקה פרופורציונלית של 40% מתזרים המזומנים המצטבר של החברה מפעילויותיה, למעט תמורות במזומן מההנפקה.

כמו כן, ציינה INX בתשקיף כי התקשרה בהסכם עם חברת Tokensoft האמריקאית, המפעילה פלטפורמה למסחר במטבעות STO (סקיוריטי טוקן), שתפתח עבורה פורטל למכירת המטבעות שתנפיק. על פי ההסכם, קיבלה טוקנסופט אופציה לשנתיים לרכישת 15 אלף מטבעות INX token במחיר של 0.06 דולרים למטבע. בסוף השבוע דיווח אתר "פורבס" כי חברת Anchorage האמריקאית, המספקת שירותי משמורת למטבעות קריפטו, תשתף פעולה עם טוקנסופט בשירות שתספק להנפקת INX.

"סקיוריטי טוקן זה לא מניה"

ההנפקה שמתכננת INX בארה"ב אינה הנפקה רגילה של ניירות ערך, כפי שהסביר באפריל האחרון דתיקה, בעל השליטה בחברה, בראיון ל"גלובס". אם ההנפקה תצא לפועל, תהיה זו הפעם הראשונה שבה חברה תגייס מציבור המשקיעים הון שלא באמצעות מכירת ניירות ערך רגילים, כמו מניות או איגרות חוב, אלא באמצעות הנפקת מטבעות דיגיטליים, באישור הרגולציה האמריקאית. זאת, בניגוד להנפקות ICO שנעשו בעבר, ובהן הונפקו מטבעות דיגיטליים ללא אישור רגולטורי.

על פי התשקיף, ההון שיגויס בהנפקה נועד, בין השאר, לממן את פיתוחן של שתי פלטפורמות מסחר במטבעות דיגיטליים, שלדברי INX, "יספקו ודאות רגולטורית לתעשיית נכסי הבלוקצ'יין".

בראיון עמו באפריל הסביר דתיקה כי "INX יצרה ייצור כלאיים, שלא היה קיים קודם לכן בעולם הפיננסי. סקיוריטי טוקן (STO) אמנם מוגדר כנייר ערך, אבל זה לא מניה ולא אג"ח. יש פה מכשיר פיננסי שנותן למחזיקים זכויות דומות לאלה של מחזיקי מניות בחברות, אבל בלי זכות הצבעה ובלי זכות להשפיע על הדירקטוריון; המחזיקים ב-INX Token לא ידוללו לעולם; הם יקבלו אחוז מסוים מהדיבידנד השנתי באופן מנדטורי; והם יקבלו כסף בהנפקה, שיהיה רשום כחוב בלתי מובטח. המכשיר הזה יכול להגמיש את הכלים הפיננסיים שנגישים למשקיעים".

חברת INX Limited

תחום פעילות: פיתוח פלטפורמות מסחר במטבעות קריפטו ובסקיוריטי טוקנס (מטבעות דיגיטליים הנחשבים לניירות ערך)

מייסדים שותפים: שי דתיקה (נשיא החברה) ודורון כהן

שנת הקמה: 2017 (מאוגדת בגיברלטר)

חברות בנות: INX Digital, INX Services (מאוגדות במדינת דלוור, ארה"ב)

משרדים: ישראל, גיברלטר, ארה"ב

מספר עובדים: 14

יעד הגיוס בהנפקה המתוכננת בארה"ב: עד 117 מיליון דולר

