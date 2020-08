הג'ימייל לא עובד לכם הבוקר? אתם לא לבד

לא מצליחים לשלוח משהו ב-Gmail? אתם לא היחידים. מאז חצות התקבלו תלונות מגולשים ברחבי העולם על כך שאינם מצליחים לשלוח ולקבל מיילים, או לצרף קבצים.

גוגל כתבה עדכון לקוני על כך שקיבלה דיווחים על תקלות, אולם בטוויטר פורסמו עד כה אלפי ציוצים בידי גולשים שמדווחים על התקלות. עמוד הדיווח של גוגל עודכן כדי לציין דיווחים על בעיות ב-Google Meet, ב-Google Voice וב-Google Docs, אולם על פי דיווחים, גולשים מתקשים להעלות תכנים גם ל-YouTube.

"הצלחתי לשלוח דוא"ל, אבל הניסיון לצרף קובץ מראה תהליך העלאה איטי שבסופו של דבר מוביל להודעת שגיאה", דיווח אחד הגולשים. "רבים אחרים חווים תקלות גם כן, אבל לפחות זה עובד קצת. אה, ואם הדברים לא היו מספיק גרועים לאנשים שעובדים מהבית, נראה שגם לסלאק יש כמה בעיות".

@GoogleIndia cant send mail with attachment I’ve been able to send emails, but trying to attach a file shows a slow upload process that, if it completes, eventually leads to an error message saying that I need to check my network. Rectify plzz