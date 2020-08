דריל יאנג, בן 59 המתגורר בוושינגטון, צופה בחדשות בייאוש. מבעד למסך, ניבטת אליו תמונת אימים: "אתה רואה את הזיכרונות שלך עולים באש", הוא סיפר לניו יורק טיימס, בזמן שבקליפורניה עלה באש פארק ביג באסין, אחד מקבוצת הפארקים רדווד שבקצה הצפון-מערבי של קליפורניה. עצים בני 500 שנה בשטח הפארק, ניצתים בזה אחר זה, וצונחים אל מותם, מותירים את התושבים סביבם המומים. יאנג, כמו גם אחרים, מספר על האובדן הגדול של נוף ילדותו, המקום בו גדל וחווה חוויות רבות, ומתאר את הפארק הבוער כחלק ממשפחתו.

בשבוע שעבר, פרצו שריפות יער ענקיות בצפון קליפורניה ובמרכזה, כשהן מתפשטות לשטח של יותר ממיליון דונם (בתוך יומיים הן הכפילו את שטחן), ומכלות כל אשר בדרכן. למרות שבאזור פורצות שריפות מדי שנה, זהו אחד מגלי השריפות הגדולים ביותר שידעה המדינה. מזג האוויר הצחיח והחם מהרגיל לעונה, בשילוב של סופות ברקים חריגות, הובילו להתפשטות מהירה של האש. שירותי הכיבוי מתמודדים עם כ-600 מוקדי שריפה, המאיימים על יישובים הנמצאים בסמוך ללהבות הענק, בזמן שכ-175 אלף בני אדם נאלצו לעזוב את בתיהם. עד כה, מצאו את מותם שישה אנשים, נהרסו יותר מ-500 בתים, ו-43 תושבים וכבאים נפגעו.

תקופת הקורונה מייצרת אתגר נוסף לאזרחים הנאלצים לנטוש את בתיהם ולקוות שיהיה להם לאן לחזור; הם נדרשים לחפש מקלט לעצמם, אם אינם רוצים להגיע למקלטים הגדולים אותם פתחו הרשויות, שם הסיכוי להידבק בקורונה עולה. אם לא די בכך, רשויות הבריאות נערכות להתמודדות עם זיהום האוויר הכבד לו גורמות השריפות, שיחד עם גל הקורונה - עלול לייצר עומס כבד על בתי החולים.

לפי ה-CDC האמריקאי, האוכלוסיה הפגיעה ביותר לנזקים בריאותיים משריפות, היא אנשים בעלי מחלות ריאה ולב, כך ששילוב הפיח והזיהום הכבד עם מחלת הקורונה, עלול להיות קטלני עבור אוכלוסיות מסוימות במדינה, בה חלו עד כה בקורונה 668,330 בני אדם - המספר הגבוה ביותר בין מדינות ארה"ב. לאה סי סטוקס, פרופ' למדע המדינה מאוניברסיטת סנטה ברברה, תיארה במגזין האטלנטיק את החיים בקליפורניה תחת אש וקורונה; "חברתי פרסמה תמונה של עצמה לבושה מסיכת N95 עם שסתום נשיפה, ומסכה כירורגית מלמעלה: הראשונה שהגנה עליה מפני העשן, השנייה שהגנה על אחרים מפני הנגיף. אני לא רוצה לחיות בעולם שבו אנחנו צריכים להחליט איזו מסכה ללבוש לאיזה אסון, אבל זה העולם שאנחנו יוצרים. תארו לעצמכם איך זה יהיה כנכפיל או נשלש את ההתחממות הגלובלית, כפי שאנחנו בדרך לעשות".

תמונות לוויין מציגות שמיכות עשן כמעט בכל קליפורניה, כמו גם ברוב נוואדה ודרומה של איידהו, והעשן המיתמר במחוז נאפה, בו עולה באש אזור היין רצוף הכרמים, נצפה היטב בסן פרנסיסקו. השריפות, אמנם רגילות לעונה, אך חריגות בעוצמתן; מושל קליפורניה גווין ניוסום, טוען כי זוהי השריפה השנייה בעוצמתה בהיסטוריה של מדינתו, והכריז על מצב חירום בשל הטמפרטורות הגבוהות, היובש החריג, סופות הברקים והקושי העז להתמודד עם הלהבות העולות. ביום ראשון, נענה לבקשתו נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שהכריז בעצמו על קליפורניה כ"אזור אסון" ושחרר למדינה סיוע פדרלי נדרש כדי שתוכל להילחם באסון הגדול.

למרות שקליפורניה רגילה להתפשטות של אש בשדה קוצים, המושל ניוסום טוען שהשריפות המסרבות להיחלש אינן דומות לשום דבר שראתה המדינה לפני כן, ובשבת אף צייץ בחשבון הטוויטר שלו: "אם אתה לא מאמין בשינויי אקלים, בוא לקליפורניה". גם מדענים המזהירים לאורך שנים מפני אי טיפול במשבר האקלים, מסתכלים כעת על קליפורניה בדאגה, וחוששים שאירועי אקלים קיצוניים יהפכו את התמונות האפוקליפטיות של קליפורניה בלהבות, להיות מנת חלקה הקבועה של המדינה, וילכו ויתגברו משנה לשנה.

לפי מחקר שפורסם בשנה שעברה ובוצע על ידי חוקרים מאוניברסיטאות קולומביה וקליפורניה, מאז שנות ה-70 שטח האזור הנשרף גדל בכמעט 500%, בשל שינויי האקלים. החוקרים הציעו כי שריפות הבר יכולות לצמוח באופן אקספוננציאלי ב-40 השנים הבאות, ככל שהטמפרטורות ימשיכו לעלות. השנה, רק בחודש אוגוסט, נשרף יותר שטח בקליפורניה מזה שעלה באש אשתקד.

מאז תחילת שנות ה-70, הטמפרטורה הממוצעת בקיץ של קליפורניה עלתה ב-2.5 מעלות צלזיוס, ועונת השריפות התארכה בכ-75 ימים, בזמן שתנאי יובש הולכים ומחריפים. כך, בזמן שהצמחים הופכים יבשים יותר, השריפות עוצמתיות יותר. מחקר שבוצע באוניברסיטת פרינסטון זיהה שגוויעת יערות האמזונס והתיעוש הגובר המוביל לשריפת יערות הגשם בדרום אמריקה, עלול להפחית את הלחות בקליפורניה בכ-20%, ובכך להפוך את תנאי האקלים לכר פורה לאסונות סביבתיים.

עוד בפברואר השנה, עלה החדש כי עונת השריפות תהיה קשה במיוחד, כאשר המדינה סיימה את אחד החורפים הכי יבשים בתולדותיה. לאחר מכן, הגיע החום האביבי הגדול, בצפון ובדרום המדינה, והגביר את היובש. מזג האוויר בקליפורניה נעשה תנודתי יותר, כשקליפורניה חווה את השפעות משבר האקלים מקרוב. ואכן, בתקופה האחרונה, כ-8 מיליון איש באזורים מקליפורניה, דרום אורגון, מונטנה ודרום יוטה היו תחת אזהרות דגל אדום. המשמעות היא "טמפרטורות חמות, לחות נמוכה מאוד ורוחות חזקות יותר צפויות להשתלב ולייצר סיכון מוגבר לשריפות", לפי נתוני שירות מזג האוויר הלאומי.

העלות הכלכלית של השריפות בקליפורניה מסתכמת לרוב בכ-80 מיליארד דולר. ב-2018, אז הייתה עונת שריפות כבדה במיוחד, שהובילה לכדי שריפות במרכז לוס אנג'לס ולפגיעה רחבה ברכוש, הנזק הכלכלי האמיר לכדי 400 מיליארד דולר. עדיין מוקדם לזקק את הנזק של השריפות הבוערות בקליפורניה כעת לכדי מספרים, אך לעונת השריפות הזו יתווספו גם נזקי עלויות הקורונה. מעבר לנזק הישיר, השריפות גורמות להפסדים כלכליים בגלל סגירות כבישים ופינויי בתים, עלויות כיבוי השריפה, פיצוי על רכוש ועלויות חיצוניות של נזקי זיהום אוויר כבדים.

