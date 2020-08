רעיית נשיא ארה"ב מלניה טראמפ נשאה הלילה נאום ועידה שונה ומיוחד. טראמפ, שספגה ביקורת קשה על נאומה בוועידה הרפבוליקנית לפני 4 שנים, כאשר משפטים שלמים שלה הועתקו מנאומה של מישל אובמה ב-2008, השתמשה בנאום הלילה כדי לעשות תיקון.



מלניה טראמפ הקדישה חלקים נרחבים מדבריה לחיים שנהרסו בעקבות מגפת הקורונה, והביעה הזדהות עם הסבל של אנשים, אולי יותר מכל אנשי ממשל טראמפ. בנוסף, היא ניצלה את ההזדמנות כדי לדבר על בעיית ההתמכרויות וההתאבדויות בארה"ב, וביקשה מכלי התקשורת לנצל את כוחם הרב כדי לעסוק בבעיות המורכבות האלה.



"האויב הנעלם, נגיף הקורונה, משפיע על כולנו. אני מוסרת מכאן תנחומים לכל מי שאיבד את קרוביו ומתפללת עבור אלה שסובלים. הרבה אנשים חשים חסרי ישע. דונלד לא יפסיק לפעול עד שימצא תרופות וסיוע", אמרה, תוך שהיא לא נוטלת חלק באופן בו הנשיא טראמפ מכנה את הנגיף "הווירוס הסיני".



נאומה של מלניה טראמפ היה שונה מן התכנים האחרים בוועידה, שכן היא בחרה שלא לתקוף את הדמוקרטים ולא לכנותם בשמות (סוציאליסטים, קומוניסטים, תומכי טרור), והתמקדה בדברים שהיא מובילה. בנוסף, היא גם החמיאה לבעלה על כך שהוא "חושב מחוץ לקופסה" ו"תמיד אותנטי ואומר את מה שהוא חושב".



שניים מילדיו של הנשיא טראמפ היו גם הם בין הנואמים, אריק טראמפ וטיפאני טראמפ. שניהם התייחסו לתקשורת האמריקאית "המשמרת את הציבור 'כעבדים מנטליים' של הרעיונות והגישות שהתקשורת חושבת שהם נכונים" (טיפאני). אריק טראמפ תקף את הדמוקרטים במילים קשות כאשר אמר "טרוריסטים יחגגו את היבחרו של ביידן".

הנאום שזוכה לביקורת גדולה ביותר הוא נאומו של מזכיר המדינה מייק פומפיאו, אותו נאם מהגג של מלון קינג דיוויד בירושלים, במסגרת נסיעה מדינית. הנאום של פומפיאו הוקלט ביום שני בערב ושודר הלילה. פומפיאו ציין את המהלך האמריקאי של העברת השגרירות לירושלים, את נטישת הסכם הגרעין עם איראן וכמובן דיבר על "ההסכם ההיסטורי בין איחוד האמיריות לישראל, אשר ילמדו עליו בספרי ההיסטוריה. כיוון שאנשים מנסים לברוח לחופש. אבל אנחנו לא רק מדברים על החופש, אלא גם מבצעים".

"The President has led bold initiatives in nearly every corner of the world…The President has held China accountable for covering up the China Virus and allowing it to spread death and economic destruction in America."-@mikepompeo#RNC2020 pic.twitter.com/6XkWel2dLj