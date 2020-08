המשך הפלייאוף בסכנה: הלייקרס והקליפרס הצביעו בעד ביטול העונה

דרמה גדולה ב-NBA. שחקני מילווקי באקס החליטו להחרים אמש את משחק מספר 5 בסדרת הפלייאוף נגד אורלנדו כמחאה על האלימות כלפי שחורים, והציתה גל נוסף של מחאות. גם משחקי 5 בין יוסטון לאוקלהומה סיטי ובין הלייקרס לפורטלנד שתוכננו להתקיים הלילה נדחו למועד לא ידוע, ובהמשך המחאה עברה גם לענפי ספורט אחרים בארצות הברית, כשבוטלו עשרות משחקים ב-WNBA, MLB וב-MLS.



ה-NBA פרסם הודעת תגובה לקונית בעקבות המשחקים, בה הובהר כי המשחקים יידחו למועד מאוחר יותר - מבלי לציין אם ההחרמה של מילווקי תגרור עונש של הפסד טכני.



כך או כך, ההחרמה של המשחקים הלילה עשויה להיות רק השלב הראשון במחאה גדולה בהרבה. לפי ESPN, האפשרות שגם שלושת המשחקים שמתוכננים להיערך מחר בלילה (יוטה-דנבר, טורונטו-בוסטון ודאלאס-קליפרס) יבוטלו "צוברת תאוצה" ונראית ריאלית ביותר. לפי אדריאן ווג'נראוסקי, רבים משחקני ה-NBA שוקלים את האפשרות להחרים את המשך הפלייאוף ולהביא לסיומה של העונה כולה.

George Hill and Sterling Brown address the media with a statement from Bucks players.



(via @TaylorRooks) pic.twitter.com/SWuC7ifKkK