מנהיג האופוזיציה הרוסי אלכסיי נבלני (44) הורעל באמצעות גז עצבים, במה שהממשלה הגרמנית מגדירה באופן רשמי כ"ניסיון התנקשות". נבלני מאושפז עדיין במרכז הרפואי "שאריטה" שבלב ברלין כשהוא מורדם, מצב בו נמצא מאז יום חמישי לפני כשבועיים, אז התמוטט במהלך טיסה מסיביר למוסקבה.

לפי "מידע ודאי" המתבסס על בדיקות מעבדה גרמנית, עידכנו הרשויות במדינה, נבלני הורעל באמצעות גז העצבים הרוסי "נוביצ'וק", ששימש גם להרעלת סרגיי סקריפל ובתו בבריטניה לפני כשלוש שנים. שניהם שרדו את ההרעלה. בשני המקרים, לפי החשד, הרעל הושם בתוך תה.

דובר הממשלה הגרמנית שטפן זייברט אמר היום כי "ממשלת גרמניה מגנה בתוקף התקפה זו, שנעשתה על אדמת רוסיה, בתוקף, ומצפה מהממשלה להבהיר את הסוגיה". משרד החוץ הגרמני זימן את שגריר רוסיה בגרמניה לשיחה בעקבות הממצאים. הוא הוסיף כי תגובה נגד מוסקבה היא "בלתי-נמנעת" וציין כי גרמניה תעלה לדיון את ניסיון ההרעלה של נבלני בפגישה קרובה של ברית נאט"ו.

I was informed by Chancellor Merkel that Russian opposition leader Navalny was attacked with a nerve agent, in his own country. This is a despicable and cowardly act - once again. Perpetrators need to be brought to justice.