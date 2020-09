מבסיס החלל האירופי בקורו שבגינאה הצרפתית, שוגר הבוקר (ה') על גבי משגר מסוג "וגה" של חברת "AVIO" האיטלקית, הננו לוויין הישראלי-איטלקי "DIDO-III" ועליו מעבדה זעירה שתבצע ארבעה ניסויים רפואיים. הלוויין שוגר במסגרת פרויקט משותף של סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע והטכנולוגיה וסוכנות החלל האיטלקית ביחד עם עוד כחמישים לוויינים זעירים באותה חללית.

את המעבדה ששוגרה בלוויין לחלל, פיתחה חברת "ספייס פארמה" מהרצליה יחד עם אוניברסיטאות מובילות בשתי המדינות. המעבדה, בגודל של קרטון חלב, נושאת בתוכה ארבעה ניסויים שעוסקים בחקר מניעה של מחלות. הניסויים הביולוגים והכימיים שייערכו יתקיימו בסביבה של חוסר כבידה כמעט מוחלט ("כבידה זעירה") ונועדו לספק מידע חדש שלא ניתן לקבלו בתנאי הכבידה על כדור הארץ.

על הננו לווין הישראלי מורכבת מעבדה זעירה שיוצרה על ידי חברת "ספייס פאמרה". המעבדה כוללת בתוכה ארבעה ניסויים בתחומי הרפואה, הביולוגיה והכימיה שיספקו מידע שאינו מתקבל היטב בתנאי הכבידה הקיימים על כדור הארץ, על מחלות ומניעתן. הניסויים שייערכו יבדקו יעילות של חומרים אנטי-חיידקיים בתנאי חוסר כבידה, כיצד חיידקים מפתחים עמידות לאנטיביוטיקה כשהן בתנאי חוסר כבידה, ניסוי על החלבון אלבומין ואת תופעת ה"קיפול" של מולקולות DNA.

Replay of this morning's liftoff for flight #VV16 from Europe's Spaceport in French Guiana at 02:51 BST (03:51 CEST). This @vega_sts carries 53 satellites on the new dispenser called Small Spacecraft Mission Service, or SSMS.



