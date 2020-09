האם זה ההימור המיסתורי שאחראי לתיקון החד בשוק האמריקאי?

משקיעים שעוקבים אחרי עליית מניות הטכנולוגיה לרמות מפחידות, וגם אחרי הירידה שלהן בשבוע שעבר, מדברים כמעט אך ורק על עסקה אחת - הימור ענקי ומסתורי על עמק הסיליקון, שיכול למשוך את השוק כלפי מעלה יחד עמו.

המשקיע מאחורי ההימור הזה, לפי יודעי דבר, הוא התאגיד היפני סופטבנק גרופ, שקנה אופציות על מניות טכנולוגיה ששוות כ-50 מיליארד דולר. משקיעים ואנליסטים שיודעים על הפעילות הזאת, אך אינם יודעים הרבה על מי שעומד מאחוריה, אומרים כי היא הציתה את מגזר הטכנולוגיה האמריקאי, שהיקפו מניע את שוק המניות הרחב. דובר של סופטבנק סירב להגיב לפניית "וול סטריט ג'ורנל" בנוגע לפעילות זו.

שוק המניות האמריקאי עלה מחדש לשיאי גובה השנה, למרות המכה הכואבת שקיבלה כלכלת ארה"ב ממגפת הקורונה. מניות הטכנולוגיה הובילו את הגאות בשוק, כאשר עבודה, לימודים ובידור עברו בעיקר לאינטרנט, אבל בשבועות האחרונים הן נכנסו לשלב חדש.

לפני הנסיגה של השבוע שעבר, אפל הוסיפה לעצמה שווי שוק של כמעט 700 מיליארד דולר מאז סוף יולי, ומניית טסלה יותר מהכפילה את ערכה, והכניסה את יצרנית הרכב החשמלי למועדון 10 החברות השוות ביותר בעולם. דיווחים לרשויות הפיקוח מראים כי סופטבנק רכשה קרוב ל-4 מיליארד דולר במניות של ענקיות טכנולוגיה כמו אמזון, מיקרוסופט ונטפליקס באביב האחרון, בתוספת החזקה בטסלה. בדיווחים האלה לא נכללו עסקאות אופציות מאסיביות, שאמורות להשתלם אם שוק המניות יעלה לרמה מסוימת, שתנעל את הרווחים, לדברי המקורות.

סופטבנק קנתה כמות כמעט שווה של אופציות קנייה (call) שקשורות למניות שהיא רכשה, וגם למניות אחרות, לפי המקורות שעמם שוחח "וול סטריט ג'ורנל". התאגיד היפני קנה גם אוצפיות call במחירים גבוהים הרבה יותר. כך יוכל סופטבנק להרוויח מריצה קצרת מועד של המניות, ולגרוף את הרווחים האלה ממכירת הפוזיציות שלו לצדדים מעוניינים.

משקיעים משלמים פרמיה קטנה ברכישת אופציות, שמעניקה להם חשיפה לכמות מניות גדולה הרבה יותר. במקרה של סופטבנק, אותה קנייה של כ-4 מיליארד דולר באופציות יצרה חשיפה לכ-50 מיליארד דולר במניות.

נאסד"ק סגר את השבוע הגרוע מאז מרץ

קומץ של מניות הייטק מאסיביות - אפל, מיקרוסופט, אמזון, פייסבוק ואלפאבית (גוגל) - מהווה כרבע מהשווי של כל מדד 500 S&P. מניות אלה לוקחות את שוק המניות הרחב יחד עמן כשהן עולות או יורדות. העלייה הדרמטית של השבועות האחרונים העלתה את שוק המניות לשיאים חדשים, אבל העלתה חששות ממימושים מסוכנים שיגררו איתם את כל שוק המניות.

האפשרות של תרחיש כזה הומחשה ביום שישי האחרון, כאשר מדד נאסד"ק עתיר מניות הטכנולוגיה ירד ב-1.3% זה היום השני ברציפות, וסיים את השבוע הגרוע ביותר שלו מאז מרץ האחרון.

סוחרי מניות אומרים שאפשר להסביר חלקית את הדינמיקה בשוק בהשקעות כמו זו של סופטבנק. פעילות האופציות כה נרחבת, שסוחרים סבורים כי היא עזרה לחזק את הראלי במניות הטכנולוגיה ויצרה דינמיקה לא רגילה בשווקים. פוזיציות האופציות של סופטבנק נחשפו לראשונה בדיווח של "פייננשל טיימס" הבריטי.

אסטרטגיות של אופציות מילאו תפקיד בעליות של מניות כמו Salesforce.com, שזינקה ב-26% ביום אחד אחרי פרסום התוצאות הכספיות שלה, לדברי סוחרים בשוק.

אופציות הן חוזים שמאפשרים למשקיעים לקנות או למכור מניות במחיר ספציפי מאוחר יותר. אופציות קנייה, call, מעניקות את הזכות לקנות, ואופציות put את הזכות למכור. סוחרים יכולים להשתמש בהן כדי להמר על כיוון המניות או לגדר את התיקים שלהם.

משקיעים קונים חוזי אופציות שקשורים למניות יחידות או למדדים רחבים כמו 500 P&S או נאסד"ק המשולב. כשהבנקים והברוקרים מארגנים אופציות למשקיעים, הם נשארים עם חשיפה משלהם לשווקים. כדי לאפס את החשיפה הזו, דילרים של אופציות קונים נגזרים ומניות. במקרה של אופציות קנייה, הרכישות האלה יכולות לתת למניות ולמדדים עוד תנופה כלפי מעלה. כשהמניות עולות, הם צריכים לגדר יותר - כלומר, לקנות עוד אופציות - מה שמוסיף דלק למדורה. פעילות גידור כזו יכולה לחזק את התנודות, גם כשהשוק נוטה לרדת.

לדברי סוחרים, יש עסקאות אופציות ענקיות שכוללות קניית אופציות call על מניות, כמו אמזון, Adobe, נטפליקס, פייסבוק ומיקרוסופט, שמייצרות סביבן דיבורים בוול סטריט. חלק מפעילות האופציות הזו מגיעה ממשקיעים פרטיים, שנמשכים לאתרי מסחר חינמיים כמו רובינהוד (Robinhood Markets). וכמו שסופטבנק מדגים, יש גם תפקיד גדול שממלאים משקיעים מוסדיים בקלחת המסחר של אופציות הטכנולוגיה.

"זה מחזק את התנודתיות", אמר דני קירש, מנהל יחידת האופציות בחברת הברוקרים קורנרסטון מאקרו על הגאות בפעילות באופציות הטכנולוגיה. "לכן, המגמות האלה נמתחות מאוד לשני הכיוונים".

סופבנק סיכמה את השנה הגרועה בתולדותיה

תאגיד סופטבנק התפרסם בעיקר בזכות קרן ויז'ן שלו - קרן של 100 מיליארד דולר, שמשקיעה בחברות סטארט-אפ כמו אובר או בייטדאנס, הבעלים של אפליקציית טיק טוק. אבל ביולי האחרון הכריז מסיושי סאן, המייסד והמנכ"ל של סופטבנק, על יחידה חדשה להשקעות בשווקים ציבוריים, שמזכירה קרן גידור בהיקף ובטקטיקות שלה.

חלק מהיחידה הזו כולל קרן של 555 מיליון דולר ל-12 שנים, ששליש ממנה הוא כספו האישי של סאן. היא מוסיפה עוד זרוע לאמביציות ההשקעה בנכסים רבים חובקות העולם של סופטבנק. סאן, שפועל לעתים על סמך תחושות בטן, קבע את הסכום הזה, 555, מפני שביפנית הוא מבוטא כמו המילים go, go, go (לך, לך, לך).

סופטבנק התאוששה רק באחרונה מקשיים רציניים. ההימור שלה על חברת חללי העבודה WeWork נכשל, וחייב אותה לחלץ את החברה מחובות. השקעות מרוכזות שלה בחברות שירותי ההסעות כמו אובר נפגעו, כשמגפת הקורונה הובילה להפסקת נסיעות. סופטבנק דיווחה על הפסד של 9 מיליארד דולר בשנת העסקים שהסתיימה במרץ האחרון - השנה הגרועה ביותר בתולדותיה.

מניית סופטבנק קרסה במרץ, והחברה הכריזה על מפנה אסטרטגי - ולפיו, היא תממש נכסים שלה ב-40 מיליארד דולר. הנתון הזה עלה כבר ליותר מ-50 מיליארד דולר, והוא יכלול את מכירת ההחזקות בחברת טי-מובייל ארה"ב, בענקית המסחר האלקטרוני הסינית עליבאבא גרופ וגם בחברה הבת היפנית בתחום הטלקום.

חלק גדול מהמזומנים האלה של סופטבנק יועד תחילה לקנייה חוזרת של מניות התאגיד ולפדיון אג"ח, אבל סופטבנק עצרה את קניית המניות שהיא הכריזה במרץ, אחרי שהמניה עלתה בתלילות. סאן הודיע שסופטבנק לא ממהרת לפדות עוד אג"ח שלה מתוך סכום של 47 מיליארד דולר, מכיוון שיש לחברה די מזומנים לכסות פדיונות בשנתיים הקרובות, ובעלי האג"ח לא מעוניינים במיוחד למכור אותן.

זהו שינוי כיוון עבור סאן, שידוע כמהמר לטווח ארוך על חברות הייטק צעירות, כולל ההימור בסך 20 מיליארד דולר על עליבאבא בשנת 2000. הקרן שלו תשקיע במקום זאת בעיקר במניות נזילות מאוד של חברות בורסאיות, עם שימוש רציני בנגזרים ובמינוף כדי להקפיץ את התשואות.

כמה בעלי מניות של סופטבנק לא מאושרים מיחידת ההשקעות החדשה. הם עצמם משקיעים במניות הייטק, ומתפלאים על כך שסופטבנק עומדת לעשות אותו דבר. סאן, שמחזיק בשליש מקרן המסחר במניות, הבטיח לכסות חלק מהפסדי הקרן אם היא יימצא כי היא תפסיד בסוף חייה בעוד 12-14 שנים, לדברי סופטבנק.

כשהוא נשאל על ההחזקה שלו בכנס משקיעים וירטואלי בחודש שעבר, אמר סאן שהוא רוצה לקחת סיכונים כדי לקבל אפסייד (סיכוי לעלייה), לפי שני מקורות שנכחו בפגישה. "אני לא טיפוס של בונוסים ומשכורות", הוא אמר למשקיעים, לדברי אחד המשתתפים בכנס.