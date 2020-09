שמים כתומים אפופי ענני עשן נפרשו היום מעל ערי החוף המערבי בארה"ב. תושבים רבים התעוררו הבוקר למראות אפוקליפטיים, כשהשמים הכתומים צבעו את הערים בגוון עכור ומעושן, כשהם מסתירים את השמש. "פתחתי את הווילונות וראיתי את השמיים בגוון כתום כהה, זה הרגיש כל-כך אפוקליפטי. מעולם לא ראיתי דבר כזה, זה נראה כמו מאדים", אמרה תושבת סן פרנסיסקו לרשת "NBC". האשמים בכך הן שריפות שגורמות להרס חסר תקדים באזור.

העשן מהשרפות חסם את השמש בסן פרנסיסקו / צילום: STEPHEN LAM, רויטרס

גל השריפות לחופה המערבי של ארה"ב מסרב לדעוך. שריפות יער חסרות תקדים משתוללות כעת באזורים נרחבים, ממדינת וושינגטון ועד קליפורניה. באורגון מאות בתים עלו באש ולפי מושלת המדינה, קייט בראון, כמה עיירות כמעט נשרפו לחלוטין. בקליפורניה, השריפות כילו שטח של כ-2.2 מיליון דונם. זהו שטח עצום, הגדול פי 9 מהשטח שנשרף בקליפורניה אשתקד, ומקביל לכ-40% משטחה של ישראל.

Someone put Blade Runner 2049 music to drone footage of San Francisco on 9/09/20 credit to Terry Tsai (YouTube) #BayArea #BayAreaFires pic.twitter.com/ZbdIZRWPFk - Andreas_sensei (@Bunny_Godfather) September 10, 2020

השריפות מצטרפות לגל חום שובר שיאים, שבמהלכו הגיעו הטמפרטורות ב'עמק המוות' ל-53.5 מעלות צלזיוס. קפטן צוות הכבאות של קליפורניה, העומד בקו החזית של הקרבות באש, אמר השבוע: "זה מטורף. אפילו לא נכנסנו לעונת האש באוקטובר ונובמבר, ושברנו את שיא כל הזמנים".

This is what taking off at #SFO into today’s #OrangeSky looked like. ☢️ pic.twitter.com/Y4ivsFQNkI - San Francisco International Airport (SFO) ✈️ (@flySFO) September 10, 2020

ברחבי קליפורניה, עשרות אלפי תושבים פונו במהירות מבתיהם, וכן קהילות שלמות. ביום שני הוציאו הרשויות צו פינוי לעיירה אוברי, בזמן שלא הושגה שליטה באש. בארה"ב יש כיום 76 שריפות פעילות, 22 מתוכם בקליפורניה, כך על פי המרכז הלאומי לכיבוי האש. מושל קליפורניה, גאווין ניוסום, הכריז ביום ראשון על מצב חירום ב-5 מחוזות במדינה, בהם משתוללת האש ומתפשטת לעבר בתי התושבים, מאיימת על חייהם, רכושם ובריאותם - בשל זיהום האוויר הגבוה השורר באזור.

This is what 1°C is like.



Imagine what 2°C will be like.

Imagine what 3°C will be like.

Imagine what 4°C will be like. pic.twitter.com/cJniuHLohM - Bella Lack (@BellaLack) September 10, 2020

God ready for Halloween too! 🎃 #orangesky #CaliforniaFires



California's Bay Area wakes up to disorienting orange skies https://t.co/gTgI3xHCMC - Aishwarya Bobbili (@Aishwar69274165) September 9, 2020

ברשויות באורגון אומרים שלא זכור היקף כזה של שריפות. אמנם שריפות יער אינן מחזה נדיר באזור, אך לרוב הללו מתרחשות במזרח ובדרום המדינה, שם תנאי מזג האוויר חמים ויבשים יותר. לפי גראף, ראש שירותי הכבאות במחלקת היערות של אורגון, השריפות מעולם לא חצו את רכס הרי קסקייד שמפריד בין מזרח אורגון למערב השופע שלה - עד עתה. "אין לנו תקדים לכמות כזאת של שריפות", אמר גראף. "לראות אותן מתפשטות דרך עמקים כפי שהן עושות - הן חוצות עשרות קילומטרים באחר צהריים בודד, והן לא מאיטות גם בערב. בהחלט אין לכך תקדים בסביבה הזאת".

שמים כתומים בשל השרפות בסן פרנסיסקו / צילום: STEPHEN LAM, רויטרס

קו הרקיע של סן פרנסיסקו כתום בשל העשן משרפות באזור / צילום: Eric Risberg, AP

פרופ' קולין פרייס, ראש בית הספר למדעי הסביבה באוניברסיטת תל אביב, חוקר את שינויי האקלים מזה שנים רבות. בשנת 1994, הוא שרטט קווים לדמותו של העשור הנוכחי, והזהיר מפני החמרת השריפות בקליפורניה, ומידת ההרסניות שלהן. "כתוצאה משינויי אקלים, מזג האוויר הופך יבש יותר, וכך גם יש יותר סופות ברקים. הרבה מהשריפות בחודשים האחרונים נגרמו על ידי ברקים. אחרי עונות ארוכות של יובש ובצורות, מעט גשם לא באמת עוזר, אבל הברקים מתחילים שריפות רבות באותו יום ובמוקדים שונים. את התרחישים האלו ראינו עוד בשנות ה-90, ועכשיו אנחנו חיים בתרחיש הזה בהווה".

גשר שער הזהב בסן פרנסיסקו מוסתר על ידי עשן השרפות / צילום: Eric Risberg, AP

"משבר האקלים כבר כאן"

בשל עליית הטמפרטורה, שריפות עזות הופכות להיות חלק בלתי נפרד מהשגרה האנושית. בשנה האחרונה צפה העולם בתדהמה בתמונות משריפות הענק באוסטרליה, ורק לאחרונה הודיעה סוכנות החלל הברזילאית כי השריפות באמזונס בחודש אוגוסט השנה היו השניות בחומרתן בעשור האחרון. "השריפות חורכות את החוף המערבי בארה"ב. משבר האקלים כבר כאן, והשריפות המשתוללות בכל רחבי הגלובוס בשנים האחרונות, הן רק קדימון למה שמצפה לנו", אומרת ד"ר מיה נגב, ראשת מגמת מנהל מערכות בריאות בבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה. "שריפות יער תמיד היו בעולם, אבל התחממות הטמפרטורה, היובש הרב והרוחות העזות - מתגברים בשל שינויי האקלים, והשריפות הולכות וגדלות. אם ב-2020 משתוללות שריפות ענק בלתי נשלטות כאלו במדינות הכי מפותחות, שערוכות באופן הכי טוב למצבי חירום, מה שצפוי לנו ב-2030 הוא הרבה הרבה יותר גרוע".

אנשים צועדים לצד החוף של האוקיאנוס השקט, באורגון. עשן השריפות שינה את צבע השמים / צילום: Carlos Barria, רויטרס

נגב מדגישה שלמרות שהשריפות מתרחשות במדינות חזקות דוגמת קליפורניה, קנדה ואוסטרליה, מרבית השריפות ההרסניות בעולם, מתרחשות בעולם השלישי - האמזונס, למשל, שם האוכלוסיות פגיעות יותר, לא יכולות להתגונן באופן מיטבי מפני השריפות. כך או כך, לכלל המדינות יש דבר אחד משותף: "העולם עד היום נכשל בהיערכות למשבר האקלים וגם במזעור שלו - הפחתת פליטות. היום הוא היום להתחיל להיערך ולקחת את הנושא ברצינות, ביתר שאת".

משחק בייסבול בפארק אורקל בסן פרנסיסקו ברקע לשמים שכתומים מעשן השרפות / צילום: Tony Avelar, AP

היכן ישראל בכל הסיפור הזה? השירות המטאורולוגי מעריך כי הטמפרטורה הממוצעת בישראל תעלה ב-4 מעלות עד 2100, ובתוך כך, שריפות היוצאות מכלל שליטה עלולות להפוך לחלק קבוע מהנוף. "בדיון שנערך שלשום בוועדת הפנים והגנת הסביבה, עלה שבישראל ההיערכות להתמודדות עם שינויי האקלים היא דלה גם ברמה הלאומית וגם ברמה המוניציפלית, מלבד רשויות חזקות שהחלו להיערך. בישראל שריפות קרו ויקרו, וצריך להיערך לכך שהן יחמירו. שריפות גורמות לאובדן חיי אדם, והן גורמות לזיהום אוויר קטלני, כבד ומסוכן עבור קשישים ואנשים פגיעים מבחינה בריאותית, גם זמן רב אחרי שהשריפה מסתיימת. הנזק לטבע ולמערכות האקולוגיות התומכות באדם הוא עצום. גם אם לא נצליח למנוע לחלוטין את השריפות, אפשר להיערך ולצמצם נזקים. צריך לעשות את זה עכשיו. בישראל יש בציבור ובקרב הפוליטיקאים תחושה ששינוי האקלים יקרה מתישהו, לא בדורנו, אולי ביבשת אחרת. אבל משבר האקלים כאן וישפיע על כולנו".