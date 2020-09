לגזור ולשמור לאחרי הסגר: האיים היוונים שהכי כדאי לבקר בהם

מה-15 בספטמבר פותחת יוון שעריה לישראלים ללא הגבלה של מספר הנכנסים בשבוע. עד אז, מאפשרת יוון ל-1,200 ישראלים בשבוע לבקר בארבעה יעדים (אתונה, סלוניקי, קורפו וכרתים), אולם מיום שלישי הקרוב לא תהיה עוד מגבלת כמות ולא תהיה מגבלת אזור, כך שישראלים יוכלו לטייל בכל רחבי המדינה.

המצב הזה אמנם יכול להשתנות בהתאם להחלטת ממשלת יוון ובהתאם לנתוני התחלואה (שלצערנו אינם מעודדים) בישראל. נזכיר לנוסעים כי עליהם להציג ממצאי בדיקת קורונה (באנגלית) שנעשתה בטווח של 72 שעות לפניה טיסה וכי עם הנחיתה ביוון הם עשויים לעבור בדיקה נוספת. הבדיקות כעת נעשות בצורה רנדומלית ומי שנבדק צריך לשהות בבית המלון שלו בבידוד עד לקבלת התוצאות (לרוב מדובר ביממה). עוד נזכיר כי הנוסעים לכל היעדים, לרבות יוון ולפני החזרה לישראל, צריכים למלא טופס הצהרת בריאות באתרי האינטרנט הרשמיים של המדינות.

מגזין ה-"CONDE NAST TRAVELLER" פרסם את רשימת האיים הטובים ביותר ביוון לשנת 2020, הרשימה כוללת איים קטנים וגדולים, מוכרים יותר ופחות שמעוררים את החשק לטוס למדינה השכנה (יחסית), ולכל אחד מהאיים מצורפת המלצה למקום לינה.

בין אם תחליטו לנסות ולצאת לחופשה רגע לפני הסגר הצפוי בחג תשרי, או שדווקא תשמרו את הרשימה לימים רגועים יותר, הנה כל מה שאתם צריכים לדעת על האיים הכי שווים ביוון. את החלק השני של הרשימה נביא במדור בשבוע הבא.

1. סקיאתוס (Skiathos)

חוף ללריה באי סקיאתוס, ביוון / צילום: שאטרסטוק

סקיאתוס הוא אי קטנטן שמוגדר כמומלץ לחובבי חופי הים החוליים, לחופשה שבה אפשר לגמוע ספר אחד או שניים. האי מומלץ ליחידים ולמשפחות שמחפשות חופשת בטן-גב קלאסית. כמה מחופי הים היפים ביותר ביוון נמצאים באי שנמנה על קבוצת האיים

הספורדיים בים האגאי. המלון המומלץ לפי ה-"CNT" הוא Elivi שנפתח ב-2018.

2. לפקדה (Lefkada)

מפרץ נידרי באי לפקדה / צילום: שאטרסטוק

אי המומלץ למי שלא מחפש רק חופים יפים שצוקים גולשים לתוכם, אלא גם פעילות ימית שכוללת הפלגה או גלישת רוח וקייט. הגישה לאי אפשרית גם מהחלק הצפוני של היבשת. ההמלצה למקומות הלינה כוללת את Idilli Villas, מתחם של בתי אבן עם בריכות פרטיות.

3. סיפנוס (Sifnos)

בתים יוונים מסורתיים באי סיפנוס / צילום: שאטרסטוק

סיפנוס הוא האי הטעים ביותר ביוון. האי הזה הוא יעד לפודי'ס בגלל השף היווני ניקולאס צלמנטס, שפעל באי בתחילת המאה ה-20 ומי שחתום על המטבח היווני המודרני.

הטברנות באי מציעות הרבה מעבר למוסקה או לסופלקי, והן בעיקר על טהרת מאכלי הים. ההמלצה למקום הלינה באי היא במלון הבוטיק Verina Astra עם הבריכה הממוקמת על קצה הצוק, ממנה אפשר לחזות בשקיעות המרהיבות. המלון מתאים גם למשפחות.

4. פקסוס (Paxos)

האי היווני פקסוס / צילום: שאטרסטוק

פקסוס הוא אחד מהאיים הקטנים בקבוצת האיים היוניים. מי שמחפש מלונות יוקרה או חופי ים עתירי חול לבן, לא ימצא אותם באי הזה, אבל עיירות קטנות למרגלות הים הכחול-כחול דווקא כן. במסגרת המלצות הלינה לא נמצאים מלונות יוקרה אבל ישנן שפע של וילות להשכרה.

5. הידרה (Hydra)

חמורים באי היווני הידרה / צילום: שאטרסטוק

אי נטול מכוניות ממנועות, שמוגדר כאי המוזה עבור אומנים. זהו אי צר וארוך הממוקם מול דרום יוון. הגישה הנוחה אליו מאתונה (במרחק של פחות משעתיים) מושכת אליו אנשי חברה ואומנות מקומיים, שקופצים לראות ולהיראות לחופשת סוף שבוע. במקום מכוניות ברחובות משוטטים להם חתולים וחמורים. ההמלצה למקום לינה היא ל-Orloff, מלון בוטיק המונה 9 חדרים אשר נבנה ב-1796. מי שחייב בריכה יוכל לבדוק את ה-Bratsera.

6. מילוס (Milos)

כפר הדיגיים מנדראקיאה באי היווני מילוס / צילום: שאטרסטוק

בדרום הים האגאי ממוקם האי מילוס, אי געשי שמוכר בזכות הפסל של האלה אפרודיטה "ונוס ממילוס", שמוצג במוזיאון הלובר בפריז. האי הזה, שהתגלה רק לאחרונה, הוא יעד לחובבי צילום (ואינסטגרם) בזכות הצוקים ובריכות השחייה הטבעיות והמעיינות שבנה הטבע. המלצות הלינה מתמקדות ב"מלונות צפים", כלומר אוניות שפזורות במפרצים או ב-Skinopi Lodge הכולל שלוש וילות עם נוף מרהיב.

7. סריפוס (Serifos)

האי היווני סריפוס / צילום: שאטרסטוק

אי המשתרע על שטח של 75 קמ"ר ונמצא במרחק של כ-170 ק"מ מנמל פיראוס, שביבשת יוון. באי ממוקמים כמה פנינים ארכיטקטוניים שניכסו לעצמם פיסות חוף. היות שהגישה לחופים באי כוללת כבישים רעועים, ההמלצה היא לשייט ביניהם באמצעות "מונית סירה". החופשה באי הזה היא ספרטנית יחסית, נטולת חיי לילה או מלונות יוקרה אבל היא כוללת טברנות מקומיות ומוזיקה יוונית המתנגנת בהן בשעות היום. המלצת לינה: Hipaway Villas הכולל מספר וילות עם מפרצונים פרטיים או Rizes מלון בוטיק עם 16 חדרים ובריכה הצופים לנמל.

8. אמורגוס (Amorgos)

הנמל בכפר אגיאלי, שנמצא באי היווניאמורגוס / צילום: שאטרסטוק

אמורגוס משתרע על שטח של 126 קמ"ר ומונה כ-2,000 תושבים בלבד. הגישה אליו אינה פשוטה, אך ככל הנראה שווה את המאמץ (8 שעות בהפלגה מאתונה). שלט הכניסה לאי מבשר "Welcome to Amorgos. Nobody will find you here" (ברוכים הבאים לאמורגוס, אף אחד לא ימצא אתכם פה), והוא כנראה מסביר את הכול.

האי הזה מושך את מי שרוצה להתבודד או לצלול במי הים על מאות גווני הכחול שבהם. באשר ללינה אין כצפוי הרבה אפשרויות, אך ההמלצה מתמקדת ב-Vorina Ktismata מתחם ובו חמש דירות נופש או ב-Amorgos Holiday Homes הכולל שתי וילות להשכרה.

9. מיקונוס (Mykonos)

מיקונוס / צילום: שאטרסטוק

את האי מיקונוס אין ממש מה להציג לישראלים ובכל זאת - שמו הולך לפניו כיעד תיירותי לקהילה הגאה כשהוא משופע במועדונים ובמסיבות (שכנראה יצאו להפסקה בימי קורונה). מי שמחפש בילוי במסעדות, ברים או להתחכך בידוענים, זה המקום עבורו. המלצות הלינה של ה-"CNT" הן: Bill & Coo Coast, מתחם סוויטות יוקרה הממוקמות על החוף; ו-Santa Marina resort, ריזורט יוקרתי הכולל ספא מפנק וחופי ים פרטיים.

10. סנטוריני (Santorini)

שקיעה בעיירה פירה באי היווני סנטוריני / צילום: שאטרסטוק

סנטוריני הוא אי נוסף שמוכר לישראלים רבים ומהווה מוקד משיכה לזוגות טריים, שבאים לחגוג ירח דבש ולהצטלם יחדיו על רקע שקיעות רומנטיות וקיטשיות לעילא. לפני 3,500 שנים התפרץ הר הגעש שבסנטוריני, המורכב מקבוצת איים שממוקמים בים האגאי (תירה הוא האי המרכזי, אך מוכר יותר כסנטוריני). הר הגעש השאיר חול שחור בחלק מהחופים וגם צוקים מרהיבים. בין מקומות הלינה המומלצים: קומפלקס של סוויטות יוקרה בשם Perivolas, והמלצה נוספת היא למלון הבוטיק Erosantorini.