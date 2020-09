ארה"ב מבקשת לאכוף מחדש סנקציות על איראן לפי הסכם הגרעין, ה-JCPOA. המהלך אינו זוכה לגיבוי של הצדדים האחרים החתומים על ההסכם - גרמניה, צרפת, בריטניה, רוסיה וסין, ולפיכך לא ברור בשלב הזה האם למהלך תהיה משמעות כלכלית על איראן, או שמדובר בצעד הצהרתי.

הודעתו של מזכיר המדינה מייק פומפאו לגבי אכיפת הסנקציות מחדש, הגיעה במהלך השבת. פומפיאו קרא למדינות נוספות להצטרף למהלך. לדבריו, וושינגטון "נקטה בצעד החלטי זה מכיוון שבנוסף לאי עמידתה של איראן בהסכם, מועצת הביטחון סירבה להאריך את אמברגו הנשק על איראן". אמברגו הנשק על איראן, שהחל לפני 13 שנים, אמור לפקוע במהלך חודש אוקטובר 2020. באוגוסט דחה האו"ם את בקשת ארה"ב להאריך את האמברגו.

Soon, we will announce a range of additional measures to strengthen enforcement of @UN sanctions on Iran. Our maximum pressure campaign on the Iranian regime will continue until it stops spreading chaos, violence, and bloodshed.

הודעת פומפיאו נמסרה 30 ימים לאחר שארה"ב פנתה לאו"ם, כאמור, בבקשה להפעיל את סעיף השבת הסנקציות ה-Snapback, הכלול בהסכם שנחתם ביולי 2015. יצוין שארה"ב הודיעה זה מכבר כי היא מבטלת את השתתפותה בהסכם הגרעין, ה-JCPOA, ולכן לא ברור אם החלטה לבקש מן האו"ם להפעיל מחדש את הסנקציות, נופלת בתוך מסגרת ההסכם או במהלך אחר.

מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, אמר אתמול: "ישנה אי ודאות בנושא סעיף ה Snapback", וציין כי הוא אינו יכול להורות על שום צעד בעניין הסנקציות. בינואר 2020 שידרו ערוצי הטלוויזיה באיראן מסר, לפיו איראן אינה רואה עצמה מחויבת יותר להסכם הגרעין מ-2015. ההודעה ההיא הגיעה כתגובה לחיסולו של קאסם סולימאני, מפקד כח אל קודס, ליד שדה התעופה של בגדד.

משרד החוץ הגרמני צייץ הבוקר הודעה בשם גרמניה, צרפת ובריטניה לפיה "ארה"ב חדלה להיות צד להסכם הגרעין, אחרי שהם החליטו לסגת ממנו ב-8 במאי 2018. כתוצאה מכך ניסיונה של ארה"ב לאתחל את סעיף ה-snapback הנו חסר משמעות משפטית. אנחנו ממשיכים להיות מחוייבים לשימור הסכם הגרעין".

The E3 🇩🇪🇫🇷🇬🇧 note that the US ceased to be a participant to the JCPoA following their withdrawal on 8 May, 2018. Consequently, the US attempt to initiate the ‘snapback mechanism’ is incapable of having any legal effect. We remain committed to preserve the nuclear agreement. pic.twitter.com/N3LnmwRT5d