נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טוען כי שילם "מיליוני דולרים רבים במסים" וכי יש לו "מעט מאוד חובות". זאת בתגובה לתחקיר ב"ניו יורק טיימס", שחשף כי הוא לא שילם במשך 10 שנים מס הכנסה וכי יש לו חובות והלוואות בסך של יותר מ־400 מיליון דולר. הכתבה מתפרסמת בזמן רע מאד לנשיא טראמפ - פחות מ-40 יום לפני הבחירות שייערכו ב­-3 בנובמבר. התחקיר מעלה את ההוכחות החותכות ביותר, עד כה, כי האימפריה העסקית של הנשיא אינה מצליחה כפי שהוא טען במשך שנים רבות בראיונות ונאומים.

בתחקיר מיום ראשון נחשף כי בשנים 2016, השנה שבה התמודד לנשיאות, ו־2017, השנה הראשונה שלו כנשיא ארה"ב, טראמפ העביר 750 דולר בלבד בשנה לרשות המסים. עוד נחשף בתחקיר כי טראמפ לא שילם כלל מס הכנסה פדרלי במשך 10 מתוך 15 השנים האחרונות.

בתגובתו לתחקיר היום (ב') כתב טראמפ כי הוא הוא שילם "מיליוני דולרים" לרשויות המס וכי "יש לו מעט מאד חוב ביחס לשווי הנכסים שברשותו", אך לא הביא שום הוכחה לכך. זאת, בניגוד להררי המסמכים שהובאו בתחקיר של "ניו יורק טיימס".

The Fake News Media, just like Election time 2016, is bringing up my Taxes & all sorts of other nonsense with illegally obtained information & only bad intent. I paid many millions of dollars in taxes but was entitled, like everyone else, to depreciation & tax credits.....

עוד הוא כתב כי הוא "עשוי" לפרסם דוחות כספיים המציגים רשימה של נכסיו, נכסיו והתחייבויותיו. נתונים שבמשך ארבע שנות נשיאותו הוא סירב בעקביות לחשוף למרות ביקורת ציבורית רחבה על אי-פרסומם, לאחר שבמשך שנים נטען כי הוא אינו המיליארדר שהוא טוען שהוא וכי הוא מחזיק חובות רבים.

.....Financial Statements, from the time I announced I was going to run for President, showing all properties, assets and debts. It is a very IMPRESSIVE Statement, and also shows that I am the only President on record to give up my yearly $400,000 plus Presidential Salary!