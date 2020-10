זיהום מסתורי הורג את בעלי החיים באחד המקומות היפים בעולם

הוא נחשב לאחד המקומות היפים בעולם, עם מרבדי קרח, הרי געש, מפרצים, גייזרים, אוקיינוס רחב ידיים, בעלי חיים ייחודיים ואזורים טבעיים בהם ביקרו עד היום מעטים בלבד. אך קמצ'טקה, חצי אי במזרח הרחוק הרוסי, מתמודד בחודש האחרון עם אסון אקולוגי, כאשר חומר מזהם לא מזוהה הציף את החוף והוביל לפגיעה בבעלי חיים ובטבע. לפי פעילי גרינפיס שהגיעו לאזור השבוע, הזיהום נע לעבר אתר מורשת עולמית של אונסק"ו, ומקלט חיות הבר בדרום האי.

🚨 Please help to spread out what’s happening now in Kamchatka 🚨There was a massive leakage of some chemical substances in the Pacific Ocean. The media is silent so all we can do is to spread it on the internet #ЯМыТихийОкеан pic.twitter.com/CvIbHpbUML