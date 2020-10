"עדכון: לאמא שלי יש קורונה. אני זועמת. שימו מסכות ואל תקשיבו לנשיא האידיוט המחורבן שלנו. תגנו על עצמכם ועל הסובבים אתכם" - ההודעה הזו, שנכתבה על ידי כוכבת טיקטוק אמריקאית בת 15, עוררה סערה בארה"ב בסוף השבוע. הכותבת היא קלאודיה קונוויי, בתה של קליאן קונוויי - יועצת לשעבר ואחד האנשים המקורבים לנשיא דונלד טראמפ - שמאז משתפת עם עוקביה בכל הפרטים שהבית הלבן כנראה היה מעדיף להצניע.

קונוויי האם היא אחת מני רבים שהשתתפו בשבוע שעבר בטקס הכרזת המועמדות של השופטת הרפובליקנית איימי קוני בארט בבית הלבן, ללא מסכות או שמירה על ריחוק חברתי. אחרי האירוע נמצאו בינתיים לפחות 10 אנשים, כולל הנשיא טראמפ, חיוביים לנגיף הקורונה.

"משתעלת בכל הבית"

לאחר שפורסמה הידבקותו של טראמפ, קונוויי הבת עדכנה את עוקביה ברשתות החברתיות על כך שאמא שלה "משתעלת בכל הבית", ומאוחר יותר אף חשפה את העובדה שהיא נבדקה ונמצאה חיובית לקורונה בעצמה - לפני שיצאה הודעה רשמית כלשהי בנושא. יומיים אחר כך גם הבת נמצאה חיובית.

הצוות של טראמפ טרם פיצח את הפלטפורמה של טיקטוק, וכך קונוויי הצעירה מצאה מקום לשתף בחופשיות חסרת תקדים את דעותיה ואי-הסכמותיה עם אמה המפורסמת לעיניהם של מיליוני צופים. כשטראמפ צייץ בטוויטר שהוא מרגיש טוב ומשתחרר מבית החולים, היא כתבה "חברים חחחח המצב שלו לא 'השתפר'". בתגובה אחרת היא כתבה "הוא מגוחך. מסתבר שהמצב שלו גרוע חחח והם מתאמצים לייצב אותו".

בפרסום אחר, טענה הבת שאמא שלה הסתירה ממנה את העובדה שקיבלה תוצאת בדיקה חיובית לקורונה ולמעשה הדביקה אותה בכוונה. "תעשי את זה עכשיו, תגידי: 'תיקון, אמא שלי עשתה שלוש בדיקות'", האם נשמעת אומרת ברקע של סרטון מאוחר יותר בנסיון לתקן את הרושם שנוצר. בעקבות זאת כתבה הבת הבהרה: "אמא שלי טוענת שהיא לא שיקרה לי, שהיא עשתה שלוש בדיקות והראשונה באמת הייתה שלילית. לא הבנתי אותה נכון".

ברקע של הסרטונים ניתן לשמוע את אמא שלה צועקת עליה "את גורמת לכל כך הרבה נזק!", אך הבת נכון לזמן כתיבת שורות אלה לא מחקה או הפסיקה את הפרסומים.

יחסיה העכורים של קלאודיה קונוויי עם הוריה עלו לכותרות קודם לכן, כשבקיץ האחרון היא הודיעה על כוונתה לתבוע אמנסיפציה מהם אחרי "שנים של התעללות וטראומה".

"בתי קלאודיה יפה ונהדרת. יש לה גישה לרופאים ולמערכת הרפואה הטובים ביותר והיא חיה חיי נוחות. כמו כולכם, היא מעלה ספקולציות ברשתות החברתיות. אבל היא בת 15. ואתם אנשים בוגרים. לנו יש קורונה, אבל ברור מי פה באמת חולה", כתבה קליאן בטוויטר בתגובה על הפרשה.