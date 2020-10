נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אובחן כשלילי לקורונה בבדיקה שביצע אמש, כך לדברי רופא הבית הלבן שון קונלי.

ד"ר קונלי פרסם הודעה לפיה תוצאות הבדיקה השלילית הגיעו מאבוט לבורטוריס, שעות לפני אירוע בחירות שקיים בפלורידה. בהודעתו של קונלי צוין כי הבדיקה מגלה כי הנגיף אינו פעיל יותר בגופו של טראמפ, אולם לא עדכן מתי הוא נבדק. דוברת הבית הלבן קיילי מקנאני פרסמה בטוויטר את תוצאות הבדיקה של הנשיא.

באירוע הבחירות בפלורידה אמר טראמפ "כמה טוב לחזור הביתה לפלורידה, ולהמשיך רשמית את הקמפיין, אני נחוש לסיים את מה שהתחלנו".

It was great to be back in my home state of FLORIDA to make my official return to the campaign trail. I am energized by your prayers, humbled by your support, and absolutely determined to finish what we started and Make America Greater than Ever Before! pic.twitter.com/XrQG0KPdUo