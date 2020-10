ארה"ב מסירה את סודאן מרשימת המדינות תומכות טרור

מחלקת המדינה של ארה"ב תסיר את סודאן מרשימת המדינות תומכות הטרור, ובכך תוכל סודאן לקבל סיוע בינלאומי ולכונן יחסים רשמיים עם ישראל. סודאן תהיה למדינה השלישית, בתוך כמה חודשים, שתוציא את יחסיה עם ישראל לאור ותכונן קשרים דיפלומטיים, מהלך של פתיחת דלתות שהחל עם איחוד האמירויות, המשיך עם בחריין וכעת סודאן.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צייץ הערב (ב') "בשורות טובות. ממשלת סודאן מבצעת התקדמות משמעותית, והסכימה לשלם 335 מליון דולר למשפחותיהם של קורבנות טרור. ברגע שהכסף יופקד, אני אסיר את סודאן מרשימת המדינות תומכות הטרור. צדק לעם האמריקאי וצעד גדול לסודאן".

GREAT news! New government of Sudan, which is making great progress, agreed to pay $335 MILLION to U.S. terror victims and families. Once deposited, I will lift Sudan from the State Sponsors of Terrorism list. At long last, JUSTICE for the American people and BIG step for Sudan!

עבדאללה חמדוק, ראש ממשלת סודאן השיב לנשיא טראמפ בטוויטר: "תודה לך הנשיא טראמפ. אנחנו מצפים להודעתך הרשמית לקונגרס הנוגעת להסרתנו מרשימת מדינות תומכות טרור, דבר שעלה לנו, הסודאנים, יותר מדי. הציוץ הזה, והודעתכם לקונגרס הן התמיכה החזקה ביותר למעבר שסודאן עושה לדמוקרטיה".

Thank you so much, President Trump! We very much look forward to your official notification to Congress rescinding the designation of Sudan as a state-sponsor of terrorism, which has cost Sudan too much. https://t.co/GeScTPfb0k