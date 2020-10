מפגינים בצ'ילה שורפים כנסיות ובוזזים חנויות לפני משאל עם חוקתי

מפגינים בבירת צ'ילה הציתו שתי כנסיות, בזזו חנויות והתנגשו עם המשטרה בפרץ אלימות שבוע לפני משאל עם על ביטול החוקה מתקופת הרודנות של אוגוסטו פינושה.

צילומי טלוויזיה מסנטיאגו מיום ראשון הראו מפגינים במסכות מצלמים בטלפונים הניידים שלהם ומריעים כאשר צריח כנסיית לה אסונסיון התרסק לרצפה. המפגינים העלו באש גם את כנסיית סאן פרנסיסקו בורחה מהמאה ה-19.

הארכיבישוף של העיר וממשלתו של הנשיא סבסטיאן פיניירה גינו את ההתקפות, שכללו גם ביזה של מרכול ועוד חנויות.

The Church of the Cops is "San Francisco de Borja". It was also set on fire but it's not the one filmed in this video.

