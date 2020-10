ממשלת דובאי, הכריזה על תוכנית סיוע חדשה לעסקים נפגעי קורונה בהיקף של חצי מיליארד דירהם אמירתי (כחצי מיליארד שקל). חבילת הסיוע כוללת ביטול לשלושה חודשים של היטלים עירוניים שונים ובהם ארנונה בעיר דובאי, והפחתה של ממש באגרות שונות, כמו אלה של נהגי המוניות ועסקים קטנים. ביטול שורה ארוכה של היטלים ואגרות לחברות זרות ומקומיות, ביטול כמה סוגים של קנסות על חברות והרחבת קרן מענקים והלוואות לעסקים בקשיים.

יורש העצר של דובאי חמדאן אל מקטום אמר כי ההחלטה על הסיוע התקבלה בעקבות התמשכות המגיפה, והחשש מפגיעה בענפי מסחר וכלכלה שאמורים להגביר את פעילותם בעונת הסתיו והחורף ובהם התיירות. לדבריו בכך מגיע היקף הסיוע לעסקים נפגעי קורונה לקרוב ל-7 מיליארד דירהאם.

The private sector is a major partner in Dubai's continued progress. We have now approved a fresh set of fee exemptions and rent reductions for some sectors, as well as an extension on the validity of a previous set of fee exemptions.