בעוד מספר ימים יחל את תפקידו כפרויקטור הקורונה פרופ' נחמן אש, ששימש כקצין רפואה ראשי בצה"ל וכראש חטיבת הבריאות של קופת חולים מכבי. בזמן שרוני גמזו יחזור לנהל את בית החולים איכילוב וייתרחק ממוקד קבלת ההחלטות ומישיבות קבינט הקורונה אל תוך הלילה, מחליפו בתפקיד יגבש גישה משלו לטיפול במשבר הקורונה המתמשך, כשנכון לשעה זו, לא ידוע מה תהיינה סמכויותיו, והאם בדומה לגמזו ישמש גם הוא יועץ חיצוני נעדר סמכות.

אש איננו דומה ככל הנראה לגמזו גם בגישתו הכוללת לקורונה. בעוד שגמזו ניסה להחזיק ככל האפשר את המשק פתוח ולדחות את הסגר עד שבתי החולים הרימו דגל אדום, אש דווקא תמך בסגר בשלבים מוקדמים יותר. בעמוד הטוויטר שלו, לאורך החודשים האחרונים, הרבה לצייץ כי ישנן הוכחות לכך שסגרים עובדים, וטען כי "'ספקני הסגרים' מעוותים את המדע". בראיון לתחנת הרדיו 103 בחודש אוגוסט, אמר אש בתקיפות כי "ההתמהמהות בקבלת ההחלטות רק מחמירה את המצב", והבהיר ש'צמרת המלחמה בקורונה' צריכה להציב חזית אחידה אל מול הציבור שלא יודע מרגוע".

אש תמך בתוכנית הרמזור של גמזו, וטען כי ללא יישומה הסגר הינו בלתי נמנע. בסוף אוגוסט, למרות העלייה הגדולה במספר הבדיקות והתקדמות מערך החקירות, טען אש כי "לא עושים מספיק, לא עושים מהר ואין תחושה של חירום, יש תחושה של אנחנו מתנהלים עם זה". לשאלה האם הפוליטיקה מנצחת את הרפואה, ענה אש בנחרצות: "וודאי, בגדול. אני לא חושב שזה מנצחת את הרפואה אלא את ההתמודדות עם המגפה בהיבטים השונים, גם את הכלכלה והכול".

אש לא חסך ביקורת מהממשלה בחודשים האחרונים. בעמוד הטוויטר שלו, ימים ספורים לפני הכניסה לסגר, כתב אש על הפרסומים היומיים של אמ"ן בנוגע לקורונה: "המשך הפרסום היומי של העמידה ב"מדדי ראש הממשלה" ע"י מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה מהווה עוד ביטוי לאבסורד בהתמודדות עם המגיפה. את היעד העליון של מספר החולים הקשים עברנו מזמן ואוטוטו עוברים את היעד העליון של מספר החולים הקשים. לא כדאי להפסיק לפרסם את המדדים הללו?".

לפני חתימת הסכם השלום עם בחריין, כתב אש: "על רקע הסכם השלום שייחתם מחר, ישראל ובחריין מובילות את העולם במספר המקרים החדשים של קוביד 19 לנפש".

חטא היוהרה כגורם לכשלון לאומי בטיפול במגיפה. האם נכון גם לגבינו?



Study the role of hubris in nations’ COVID-19 response https://t.co/XuR6oKvFOp