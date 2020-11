אלכס משינסקי, מנכ"ל ומייסד שותף של חברת הבלוקצ'יין הישראלית-אמריקאית Celsius Network, בחר בדרך מקורית להעניק לרעייתו מתנת יום הולדת. בתחילת השבוע שעבר, כך גילה בציוץ בטוויטר, הוא נתן לאשתו, קריסי משינסקי, 15 מיליון מטבעות קריפטו שהנפיקה החברה שלו. שוויים הכולל של המטבעות שניתנו על ידי משינסקי לרעייתו, מסתכם כיום בכ-21 מיליון דולר, כשמחירו של מטבע צלזיוס (CEL) כ-1.4 דולרים. מחירו הדולרי של CEL זינק בכ-800% מתחילת השנה, לפי נתוני אתר Nomics העוקב אחרי שוק הקריפטו.

מטבעות הקריפטו הוענקו לקריסי משינסקי מתוך ההחזקה הפרטית של בעלה אלכס. בעקבות הענקת המתנה הזאת, נהפכה הגברת משינסקי בשבוע שעבר לבעלת ההחזקות השלישית בגודלה מבין מחזיקי מטבעות צלזיוס. את רשימת מחזיקי מטבעות צלזיוס עדיין מוביל אלכס משינסקי, שבידיו כיום כ-51.5 מיליון מטבעות CEL, ששווים כעת יותר מ-72 מיליון דולר.

בציוץ הטוויטר שלו ב-25 באוקטובר כתב משינסקי: "נתתי לאשתי קריסי משינסקי מתנה מיוחדת מאוד של 15,000,000 מטבעות CEL עבור יום ההולדת המיוחד מאוד שלה. היא עברה אתי הכל ותמיד תמכה בי, גם כשעשיתי טעויות טיפשיות. אני אוהב אותך קריסי ולא יכולתי לעשות את צלזיוס נטוורק בלעדייך".

I gave my wife @KrissyMashinsky a very special present of 15,000,000 CEL tokens for her very special birthday. She has been with me through it all and ALWAYS supported me even when I made silly mistakes. I love you Krissy and could not have done @CelsiusNetwork without you. https://t.co/CXdzUBpH9k