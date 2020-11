שבעה בני אדם נהרגו במתקפת ירי שאירעה הערב (ב') בסמוך לבית כנסת במרכז וינה - כך דווח בתקשורת האוסטרית. בין הנפגעים גם ארבעה פצועים קשה. במשטרה מסרבים להתייחס בינתיים למניע האפשרי למעשה.



לדברי עדי ראייה, המתקפה נעשתה באמצעות נשק אוטומטי. עדים אחרים ציינו לפחות 50 יריות. בין ההרוגים גם קצין משטרה. משרד הפנים האוסטרי מסר כי האירוע נחקר כמתקפת טרור, וכי על פי ההערכות יש כמה תוקפים המעורבים בתקרית. חשוד אחד במעשה נעצר.



לאחר הירי, התוקפים נמלטו מהמקום. המשטרה הודיעה על חילופי אש ברחבי הבירה, וקראה לאזרחים להתרחק מהאזור. היא הודיעה כי כל הכוחות הפנויים הוזעקו לאזור.

Shots fired in the Inner City district - there are persons injured - KEEP AWAY from all public places or public Transport - don't share any Videos or Fotos!

גם תושבים יהודים נקראו להישאר בבתיהם לעת עתה. לדברי ראש הקהילה היהודית באוסטריה, אוסקר דויטש, לא ברור אם בית הכנסת היה יעד המתקפה או המשרדים הסמוכים. כך או כך, כל המוסדות הללו היו סגורים באותו הזמן.