שעות ארוכות לאחר שהקלפיות התחילו להיסגר בבחירות לנשיאות, וארה"ב עדיין אינה יודעת מי יושבע ב-20 בינואר.

שני היריבים, הנשיא דונלד טראמפ וסגן הנשיא לשעבר ג׳ו ביידן, טענו לפנות בוקר שהם מתקרבים לניצחון. ביידן יעץ לתומכיו להתאזר בסבלנות; טראמפ צייץ ש"הם מנסים לגנוב את הבחירות. אנחנו לעולם לא נרשה להם לעשות זאת".

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!