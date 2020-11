ארבע שנות מאבקים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נגד מערכות השלטון ונגד השיטה, הגיעו הלילה לשיא חדש. הנשיא עמד בפני הציבור בסיומו של יום בחירות, וקרא לפגוע ביסודות שיטת הבחירות ולהפסיק לספור קולות, כיוון שחשב שאותם הקולות יזיקו למעמדו.

טראמפ החליט, ללא בסיס, שהוא ניצח את הבחירות, וקונן על כך שמסיבת הניצחון שלו הושעתה, כיוון שמישהו העז לערער על הרעיון המוחלט (לשיטתו) שהוא - ורק הוא - ניצח את הבחירות.

הציבור האמריקאי, מי שעוד החזיק מעמד אל מול מסכי הטלוויזיה בשעה המאוחרת, לא שפשף עיניו בתדהמה. במשך חודשים ארוכים איים טראמפ כי זה מה שהוא יגיד. הוא הכין את השטח, והתייצב לממש. שיטת בחירות עבורו היא נכונה ומדויקת רק אם היא משרתת אותו. אם השיטה מעזה להרים את הראש ולאפשר למישהו אחר להיבנות מן השיטה, הרי שזו היא רמיה, הונאה, הפרה ורדיפה.

נשיא נגד הנורמות. נשיא נגד החוק. נשיא נגד הדמוקרטיה.

מצבו של טראמפ, מבחינת הישגי הבחירות, הוא טוב. כלומר, הוא לא רחוק מניצחון לגיטימי לפי הכללים הנהוגים. ביידן נראה כמי שעומד להפסיד בפנסיבלניה ובג׳ורג׳יה. ויסקונסין ומישיגן נוטות לנשיא טראמפ. וביחד עם כל אלה הוא יגיע ל-275 אלקטורים ולא משנה כמה הרבה יותר מיליוני קולות ישיג ביידן, טראמפ יהיה הנשיא לארבע השנים הבאות. הפער בקול הפופולרי, נכון לשעה זו, הוא 1.8 מליון לטובת ביידן, אך כאמור, אין זה משנה אם טראמפ משיג את מספר האלקטורים הנחוץ.

אך דרכו של טראמפ, כתמיד, הינה בוטות על פני תחכום, דריסת כללים על פני שימוש בהם. על חציית הקווים שלו, פעם נוספת, אפשר ללמוד גם משני קולות שמרנים בולטים. האחד הוא השדרן, כותב הטורים הפופולרי בן שפירו אשר מיהר לצייץ "לא, טראמפ לא ניצח כבר את הבחירות. וזה חסר אחריות מצידו להצהיר שהוא ניצח", כתב.

No, Trump has not already won the election, and it is deeply irresponsible for him to say he has.