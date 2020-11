חברת סייבר ישראלית חדשה בבורסה של לונדון: BrandShield, המספקת פתרונות סייבר של הגנת מותגים דיגיטליים והסרת איומים ברשת, צפויה להצטרף לרשימה המשנית של הבורסה בלונדון (AIM), במסגרת מיזוג הופכי עם חברה שכבר נסחרת שם ומחזיקה כיום ב-20% ממניות ברנדשילד.

ברנדשילד נוסדה בשנת 2013 על-ידי יואב קרן, יובל זאנטקרן ודויד פרידמן. קרן הוא מנכ"ל החברה וזאנטקרן משמש כמנכ"ל משותף וסמנכ"ל טכנולוגיות. בין המשקיעים בה ניתן למנות את גיגי לוי שהיה מנכ"ל 888, קרן Afterdox של יוצאי חברת אמדוקס, דיוויד אסיא שהיה מנכ"ל מג'יק, דב בהרב, לשעבר מנכ"ל אמדוקס וכיום יו"ר גילת, יובל בהרב, קרן iAngles, משה שליסר מקרן שפע ודיים אן גלואג (Ann Gloag), המיליארדרית מסקוטלנד שהקימה את קבוצת Stagecoach. החברה מעסיקה 35 עובדים, רובם בישראל.

בחברה מציינים כי בגמר תהליך ההנפקה היא תהיה החברה הישראלית הראשונה מאז 2018 המנפיקה מניות בלונדון. כמו כן, תהיה לראשונה המונפקת בלונדון מתחום הגנת הסייבר מאז 2018. בלונדון נסחרת כיום חברת הסייבר הישראלית Kape (שבשליטת טדי שגיא), שהונפקה עוד ב-2014 אך הפכה לחברת סייבר רק לאחר מכן.

המיזוג והרישום למסחר מתבצע עם חברת Two Shields Investment, שמחזיקה כעת ב-20% ממניות ברנדשילד. Two Shields נסחרת בשווי של כ-7.5 מיליון פאונד ומנייתה הגיבה לדיווח בירידה של 19% בשעות הבוקר ביום רביעי. התהליך כולל רכישת המניות שעדיין לא נמצאות בידי Two Shields בתמורה לכ-13.2 מיליון ליש"ט, ובמקביל ביצוע גיוס של 3.2 מיליון ליש"ט ממשקיעים מוסדיים ופרטיים, בהם גלואג, כסף שאמור לסייע לה להאיץ את הצמיחה. במקביל תשנה Two Shields את שמה ותקבל את השם של ברנדשילד. התהליך צפוי להסתיים בתחילת דצמבר, בכפוף לאישור בעלי המניות. לדברי קרן, שווי החברה לאחר הגיוס יגיע לכ-30 מיליון דולר, והמשקיעים הקיימים בברנדשילד נשארים בה ויקבלו מניות של החברה הנסחרת במקום מניותיהם הקיימות כחלק מהתהליך.

לפי הדיווח של Two Shields לבורסה של לונדון, ברנדשילד מציגה צמיחה מהירה במספר המנויים ובהכנסות החוזרות השנתיות שלה (ARR), שצמחו מכ-570 אלף דולר ב-2017 לכ-1.9 מיליון דולר ב-2019, שיעור צמיחה שנתי ממוצע של 83%. נכון לספטמבר 2020, ה-ARR עמד על 2.5 מיליון דולר. "החברה יוצאת חזקה יותר ממשבר הקורונה, שהוביל לגידול משמעותי בניסיונות פישינג והונאות אונליין", נכתב בדיווח. "השוק שבו פועלת ברנדשילד צפוי לצמוח במהירות מ-5.3 מיליארד דולר ב-2018 ל-12.9 מיליארד דולר ב-2023, שיעור צמיחה שנתי ממוצע של 19.7%".

"פחות להרוויח , יותר לצמוח ולתפוס נתחי שוק"

"אחד הדברים שצריך להבין הוא שעולם אבטחת הסייבר מאוד רחב. אנחנו פועלים בעולם שמחוץ לארגון - איומים שלאנשי האבטחה אין גישה אליהם", אומר קרן. "רוב חברות הסייבר פועלות בדרך כלל פנימה - שרתים, ענן וכדומה - אנחנו פועלים במה שבחוץ: אם מישהו מרים אתר פישינג, מתחזה ברשתות החברתיות. הפתרון שלנו מלא, מזיהוי ועד ההורדה של האיום. האיומים היו בעלייה מתמדת עוד לפני הקורונה וצמחנו יפה, אבל הקורונה נתנה לזה פוש אדיר. הרבה חברות חשבו שמדובר בפתרונות שהם nice to have וגילו שזה must have".

קרן מוסיף שבארה"ב, המסחר המקוון (e-commerce) הגיע ברבעון השני של 2020 ל-20% מכלל המסחר - שנה אחרי שהיווה 14%. "לקח 25 שנה של אינטרנט להגיע ל-14%, ואז תוך שלושה חודשים זה קפץ ל-20%. גם האיומים צומחים כי יותר אנשים אונליין, אז פושעי הסייבר מרימים הונאות וזיופים. דוגמה שפרסמנו היא של אופנת Levi's, שבמהלך הסגרים של מרץ-אפריל הייתה עלייה של 100% באתרי פישינג, אתרים שהתחזו לליוויס לצורך הונאות. גם בתחום הפארמה והפיננסים יש צמיחה גדולה".

ברנדשילד רווחית?

"עדיין לא, אך זה בהחלט בתוכניות שלנו להגיע לרווחיות. זה גם עניין של החלטה. אנחנו בשלב הצמיחה המהירה והמטרה עכשיו היא פחות להרוויח אלא לצמוח ולתפוס נתחי שוק. יכולנו להיות רווחיים אם היינו משקיעים פחות בשיווק, אבל זאת לא הכוונה".