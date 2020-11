הנשיא דונלד טראמפ הודה לראשונה בתבוסה בבחירות

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודה בפומבי בפעם הראשונה כי ג'ו ביידן ניצח בבחירות, יותר משבעה ימים לאחר שכל כלי התקשורת המרכזיים בארה"ב בישרו, על בסיס נתוני ההצבעה, כי ביידן ניצח.

הודאתו של טראמפ יצאה בפוסט בטוויטר שבו כתב כי ביידן זכה, אך מיד הוסיף כי מדובר בניצחון כוזב, שכן הוא ממשיך לעמוד מאחורי טענתו שהבחירות היו מזויפות.

"הוא ניצח בגלל שהבחירות זויפו", כתב טראמפ. "לא ניתן למשקיפים או לצופים לפקח. ספירת הקולות נעשתה באמצעות 'דומיניון', החברה הפרטית שמשויכת לשמאל הרדיקלי והיא בעלת מוניטין רע וציוד לא טוב, שלא הצליחה אפילו להתקבל לספירה בטקסס (שבה ניצחתי בהרבה), ועל-ידי תקשורת הפייק הדוממת ועוד".

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

"כל 'התקלות' הטכניות שהתרחשו בליל הבחירות היו ניסיונות שלהם לגנוב קולות. הם הצליחו בשפע, אך מבלי להיתפס. הבחירות באמצעות הדואר הן בדיחה גרועה", הוסיף הנשיא בציוץ נוסף.

All of the mechanical "glitches" that took place on Election Night were really THEM getting caught trying to steal votes. They succeeded plenty, however, without getting caught. Mail-in elections are a sick joke!