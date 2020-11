משרד החוץ חילץ ישראלים שנקלעו לאזור קרבות באתיופיה

משרד החוץ חילץ בימים האחרונים תשעה ישראלים שנקלעו לאזור הקרבות בחבל טיגרי באתיופיה. מבצע הפינוי נוהל על ידי סמנכ"לית אגף אפריקה עליזה בן נון, מול הרשויות באתיופיה ומול מטה האו"ם באמצעות שגרירות ישראל באתיופיה והמשלחת הישראלית לאו"ם בניו-יורק.

Deputy PM & Foreign Minister of #Ethiopia, H.E. Demeke Mekonnen, & Gabi Ashkenazi, Minister of Foreign Affairs of the state of #Israel, spoke over the phone today about the operation in Tigray, cooperation in fighting the desert locust & the ongoing negotiations over the #GERD. pic.twitter.com/wcBTB1UibX