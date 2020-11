ביקור פומפאו: ממשל טראמפ מכיר בייצור מהתנחלויות כתוצרת ישראל

מזכיר המדינה של ארה"ב מייק פומפיאו הודיע בסיום ביקורו ביקב פסגות בבנימין היום (ה'), כי ממשל טראמפ החליט לשנות את מדיניות סימון המוצרים לגבי מוצרים מההתנחלויות ולאפשר לסמן אותם כ"תוצרת ישראל".

ההודעה מהווה שינוי של ממש במדיניות עד כה, ומהווה מעין הכרה דה פקטו בהתנחלויות בכל הקשור לכך ששטח סי כולו הוא חלק מישראל בכל הנוגע לסחר ומכס. בנוסף מעניקה ההצהרה של פומפאו מעמד נפרד למפעלים הפלסטינים בשטחי A ו-B, וברצועת עזה.



בהודעתו של פומפאו נמסר כי לפי ההנחיות החדשות כל היצרנים באזורים בהם חלה סמכות של הרשויות הישראליות - בעיקר שטח C בגדה המערבית שבו יש לישראל שליטה ביטחונית ואזרחית מלאה - יהיו מחויבים לסמן המוצרים כ"תוצרת ישראל", כאשר הם מייצאים לארה"ב.



פומפאו אמר כי "הגישה הזו מכירה בכך שיצרנים בשטח C פועלים בתוך המסגרת המנהלתית והכלכלית של ישראל ויש להתייחס לתוצרת שלהם בהתאם". בהודעה לא עשה פומפאו הבחנה בין יצרנים פלסטינים או ישראלים בשטח C.



לדבריו, לפי ההנחיות יצרנים שנמצאים בשטחי הרשות הפלסטינית - בשטח A או בשטח B - יצטרכו לסמן את מוצרים כ"תוצרת הגדה המערבית", כאשר הם מייצאים לארה"ב.



מנגד, יצרנים שנמצאים ברצועת עזה יצטרכו לסמן את מוצריהם ב"תוצרת עזה" כשהם מייצאים לארה"ב. פומפאו הדגיש כי ארה"ב לא תתייחס יותר אל הגדה המערבית ואל רצועת עזה כאותה יחידת שטח ולא תאפשר לסמן מוצרים תחת "תוצרת הגדה ורצועת עזה".