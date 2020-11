אחרי שבע שנים: מה מציעות הפלייסטיישן והאקסבוקס החדשות

חדשות טובות למבודדים. החודש הנוכחי הביא איתו אירוע טכנולוגי נדיר שמתרחש רק אחת לשבע שנים, פחות או יותר, ומספק סיבה למסיבה למיליוני גיימרים ברחבי העולם. לאחרונה השיקה חברת מיקרוסופט את הגרסה החדשה של קונסולת המשחקים XBOX, ואחריה הושק גם הדור הבא של קונסולת המשחק הפופולרית פלייסטיישן מבית סוני.

הדור החמישי של קונסולת הפלייסטיישן - ה-PS5, מגיע בשתי מהדורות. מהדורה בעל נגן בלו ריי ושנייה, ללא כונן, המכונה "המהדורה הדיגיטלית". גם מיקרוסופט תשיק שתי גרסאות של הדור הבא של קונסולת XBOX. דגם ה-X ה"רגיל", ולצדו את דגם ה-S, שמהווה מעין "גרסת לייט", שמחירו נמוך בהרבה מהגרסה המלאה.

סוני פלייסטיישן PS5 / צילום: Yoshio Tsunoda/AFLO, רויטרס

חרף הזמן הרב שחלף מאז השקת הדורות הקודמים, הקונסולות החדשות לא הציגו קילר פיצ'ר משמעותי, או שיפור סופר דרמטי לעומת הדורות הקודם. הסיבה לכך היא, שכבר במהלך השנים בין הגרסאות, השיקו החברות גרסאות משופרות של הקונסולות. גרסאות אלה הפכו את הקפיצה בין הדורות לפחות משמעותית בהשוואה להשקות קודמות.

חומרה חזקה ומהירה יותר, והבדלים מינוריים בין הקונסולות

אילו שדרוגים אם כן מציעות הקונסולות החדשות? שתי הקונסולות מתהדרות בחומרה חזקה ומהירה יותר בעיקר בזכות מעבר מכוננים דיסקים "רגילים" בקונסולות הקודמות, לכונני SSD מהירים. התוצאה היא קיצור דרסטי בזמני הטעינה של המשחקים ובמעבר בין שלבים ובין משחק אחד לשני. מהמתנה של כמה עשרות שניות, לכמעט אפס זמן, בשתי הקונסולות. במיקרוסופט דיווחו כי השיפור במהירות מגיע לכדי פי ארבעים יותר מהיר בהשוואה לדורות הקודמים. המפרט הטכני של קונסולת אקסבוקס נחשב למעט חזק יותר רשמית, אולם מדובר בהבדלים מינוריים. ייתכן שלהבדלים הללו תהיה השפעה גדולה יותר בהמשך הדרך על חוויית המשחק, אך נכון לכותרים (משחקים) הזמינים כיום בשוק, אין מדובר בהבדלים שנחשבים למהותיים בין הקונסולות.

פלייסטיישן, נחשבת עדיין לקונסולה הפופולרית בישראל, והיא חביבה במיוחד על הגיימרים ה"כבדים", להם היא מציעה משחקים פופולריים "בלעדיים", שאינם זמינים בקונסולות המתחרות, כמו God of War, The Last of Us או Uncharted. אמנם גם לאקסבוקס יש כותרים בלעדיים, אך אלה אינם נחשבים ככאלה שמציבים תחרות משמעותית מול פלייסטיישן.

על חיסרון זה אקסבוקס מפצה עם ספריית משחקים במודל של מנוי חודשי. במחיר של כותרים בודדים, מקבלים המשתמשים גישה לעשרות רבות של משחקים בשירות האונליין Xbox Game Pass Ultimate, שגרסה חדשה שלה הושקה במקביל לקונסולה. הספרייה מציעה למעלה ממאה משחקים לקונסולה ולמחשבים אישיים וגישה חופשית לספריית המשחקים של EA Play, הכוללת מעל ל-60 משחקים. תעסוקה בלתי נגמרת לבידוד או לסגר. לספרייה זו צפויה מיקרוסופט לצרף בהמשך הדרך גם את ספריית המשחקים של חברת Bethesda, אותה רכשה תמורת 7 וחצי מיליארד דולר בספטמבר השנה.

גרסה "רזה" בלי כונן למשחקי אונליין בלבד

באשר לגרסאות השונות, כמו בפלייסטיישן, ההבדל העיקריים בין הגרסה המלאה לגרסה הרזה הוא היעדר כונן בגרסה הרזה. משמעות הדבר היא ששחקנים בגרסה זו לא יוכלו להוסיף בתקליטורי המשחק ויוכלו לשחק אך ורק אונליין. הגירסה הרזה גם משדרת למסך באיכות 2K בלבד, לעומת 4K בגרסה המלאה. הגרסה המלאה של אקסבוקס כוללת, בניגוד לפלייסטיישן, גם חריץ הרחבה לזיכרון, ומתגאה בכפתור חדש שמאפשר שידור מיידי של המשחק ב-"לייב" בפלטפורמות כמו טוויץ'.

בניגוד להשקות קודמות, הפעם, לא מעט בשל משבר הקורונה, השקת הקונסולות לא לוותה בהשקות גדולות של כותרים חדשים. יחד עם העובדה שהקונסולות עצמן לא מציגות מהפכות, עבר הפוקוס לציוד הנלווה. בסוני גאים במיוחד בתכונות של בקר המשחק החדש (ג'ויסטיק) שאמורות להעשיר את חוויית המשחק באופן שלא נראה קודם.

בקר של סוני פלייסטיישן / צילום: Katie Collins/EMPICSNo, רויטרס

תכונות הרטט החדשות בבקר המשחק של פלייסטיישן, מציעות אפשרות לחוש טוב יותר את סביבת המשחק והכלים בהם עושה השחקן שימוש במהלכו. למשל, הן מעניקות לשחקן תחושה טובה יותר של כלי הנשק בהם הוא עושה שימוש במשחק. אם השחקן אמור "לתפעל" באמצעות הבקר חץ וקשת המשמשים כלי נשק במשחק, התכונות של הבקר החדש יגרמו לו לחוש התנגדות הולכת וגדלה של כפתורי הבקר, ככל שהוא ינסה למתוח חזק יותר את הקשת.

הרטט החדש, המכונה DualSense, מעניק לשחקן בתחושות שונות שיסייעו לקרב את חווית המשחק לחוויה הנצפית מהמסך. כך למשל, הבקר יכול להשפיע על האופן שבו השחקן חש את "מאפייני הקרקע" עליה "צועדת" דמות השחקן שלו במשחק. אם הדמות במשחק הולכת על ברזל, חול או זכוכית, השחקן אמור לחוש דרך הבקר כאילו הוא עצמו הולך על מצע פיזי של ברזל חול או זכוכית.

בישראל תופסת קונסולת הפלייסטיישן את הנתח השוק העיקרי, ומרשתות השיווק נמסר על ביקושים דומים גם בהשקה הנוכחית. רשת מחסני חשמל דיווחה על עשרות לקוחות שהמתינו בחצות כדי לקבל את הקונסולות אותן הזמינו חודשיים קודם לכן ודיווחה כי במלאי נותרו יחידות בודדות של גרסת ה-X.

בבנדא, היבואן של האקסבוקס דיווחו כי נמכרו אלפי יחידות וכי המלאי אזל אצל היבואן אך עדיין ישנן קונסולות זמינות ברשתות השיווק. במקביל כבר נמסר מישפאר, יבואנית סוני, על מחסור ביחידות של הפלייסטיישן החדשה. לדבריהם, המלאי אזל לאחר שכל היחידות של הקונסולה הוזמנו מראש. רשת "באג" מסרה כי מלאי של מאות יחידות פלייסטיישן הוזמנו תוך דקות ספורות מרגע פתיחת האפשרות להזמנה מוקדמת של הקונסולה, לעומת ביקוש נמוך שנרשם לאקסבוקס.

מחירים:

סוני מהדורה דיגיטלית: 1,999 שקל

סוני מהדורת נגן בלוריי: 2,449 שקל

מחיר ה-Xbox Series X הוא 2,199 שקל

מחיר ה-Xbox Series S הוא 1,349 שקל

החל מסוף שבוע זה שתי הקונסולות כבר זמינות לרכישה בישראל.