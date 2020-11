ממשל טראמפ הודיע לביידן כי ניתן להתחיל בהליכי העברת השלטון

באיחור ניכר שלא נראה כמוהו במשך שנים רבות, הבית הלבן מתחיל להכיר בהפסד של הנשיא דונלד טראמפ ובניצחון של הנשיא הנבחר, ג'ו ביידן. הסוכנות הרשמית שאחראית לאישור הרשמי של העברת המשאבים הפדרליים בתקופת המעבר בין קבלת תוצאות הבחירות ועד להשבעת הנשיא הנכנס בגבעת הקפיטול ב־20 בינואר, אישרה סופסוף להתחיל בתהליך ההעברה.

ממטה ביידן נמסר כי "ההחלטה של ​​היום היא צעד הכרחי כדי להתחיל להתמודד עם האתגרים העומדים בפני מדינתנו, כולל ניצחון על המגפה והחזרה הכלכלה למסלול התקין".

חלפו כשבועיים מאז שמפת האלקטורים התבהרה ונראה היה כי המועמד הדמוקרטי לנשיאות, ג'ו ביידן, השיג 306 אלקטורים מול 232 האלקטורים של טראמפ, ו-79.8 מיליון קולות - שישה מיליון קולות יותר מהנשיא המכהן.

מעט אחרי 1:00 לפנות בוקר (שעון ישראל) ראש מינהל השירותים הכלליים ( GSA ), אמילי מרפי, הודיעה במכתב רשמי כי ממשל טראמפ יחל בהעברה רשמית של מושכות השלטון לידיים של הנשיא הנבחר.

ההודעה הרשמית שמרפי עיכבה זכתה לגינויים מצד פרשנים ופוליטיקאים בארה"ב. עקב העיכוב בהוצאת ההודעה הרשמית ביידן וצוותו לא יכלו לקבל שירותים חשובים מהממשל כמו למשל תדרוך מודיעני־ביטחוני, שנשיאים נכנסים מקבלים מיד לאחר התבהרות הניצחון וכחודשיים לפני הכניסה הרשמית לבית הלבן.

כמו כן, אי ההכרה הרשמית מצד הממשל מנע מביידן ואנשיו קבלת תדרוכים רשמיים בנוגע למגפת הקורונה ואפילו אמצעים פיזיים כגון משרדים ושירותי משרד ל"תקופת המעבר".

בעוד שבמכתבה מרפי כתבה כי היא קיבלה את ההחלטה "לבדה" בצורה "עצמאית", טראמפ מיהר לצייץ זמן קצר לאחר מכן כי הוא הנחה אותה לעשות כך. יחד עם זאת הנשיא הוסיף בציוץ עוקב כי המלחמה על הבחירות עדיין נמשכת. לפי ה"וושינגטון פוסט", מרפי לא אישרה את העברת השלטון, מכיוון שהיא "לא רצתה לא להיות נאמנה לשלטון".

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused - and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good...