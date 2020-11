איך מנסה ממשלת אבו דאבי לפתור את משבר הדיור? נותנת בחינם

לקראת יום העצמאות וההקמה של איחוד האמירויות שיחול ב-2.12 החליטה ממשלת אבו דאבי, בירת האמירויות, על מבצע מענקים ופטורים מתשלומי משכנתה רחב היקף לאזרחי הנסיכות שטרם השכילו לרכוש נכס נדל"ני. לפי הפרסומים הממשלתיים, היקף המבצע כ-7.2 מיליארד דירהם (2 מיליארד דולר) והוא יכלול 3,099 מגרשים לבנייה עצמית, 601 בתים ודירות מוכנים, ו2,000 הלוואות בסיבסוד מורחב למשכנתאות. המבצע כולל את העיר אבו דאבי ושתי ערים נוספות בנסיכות, אל-עין ואל-דהפרה. בנוסף תעניק הממשלה פטורים להחזר משכנתאות עבור 81 אזרחים בשווי 340 מיליון דולר.

Totalling AED7.2bn, the third package of housing benefits disbursed this year reflects the leadership’s ongoing commitment to ensuring the social stability of UAE citizens. pic.twitter.com/8S2IHTmE8g