כך נכשלה גרמניה בהתמודדות עם הגל השני של מגפת הקורונה

קאנצלרית גרמניה אנגלה מרקל עמדה השבוע בפני הפרלמנט והתחננה בפני העם הגרמני לכבד את ההגבלות שנועדו למנוע את התפשטות מגפת הקורונה. קטע הווידיאו המתעד אותה הפך לוויראלי, בעיקר בגלל הרגשות העזים שהפגינה מרקל, ששומרת אותם לרוב לעצמה. אבל התוכן של דבריה היה מופרך. מרקל הפצירה בציבור לא לאכול ופל בלגי יחד מול הדוכנים שמוכרים אותו, אלא לקחת אותו הביתה. היא ביקשה לא לשתות יין חם בקבוצה, אלא לשמור על מרחק. כאילו שאלה הם הגורמים האמיתיים להתפשטות חסרת-התקדים של הקורונה בגרמניה.

"I really am sorry, from the bottom of my heart. But if the price we pay is 590 deaths a day then this is unacceptable."



