חברת Bittax הישראלית תספק לרואי חשבון בארה"ב כלי לדיווחי קריפטו

כשמחיר הביטקוין מזנק ושובר את שיא כל הזמנים, כפי שדיווחנו הבוקר בגלובס, עולה גם הביקורת של רשויות המס על עסקאות במטבעות קריפטו. על רקע זה, חברת Bittax הישראלית הודיעה היום כי היא משיקה שותפות אסטרטגית עם חברת SurePerp האמריקאית לאוטומציה של דיווחי מס על פעילות בקריפטו לפירמות רואי חשבון בארה"ב. במסגרת שיתוף הפעולה תסייע שור-פרפ לפירמות לדווח בהתאם לרגולציה האמריקאית באמצעות דוחות מס ממערכת ביטקס.

ביטקס נוסדה בישראל ב-2017 על ידי רו"ח גידי בר-זכאי, המכהן כמנכ"ל החברה. בר-זכאי שימש בעבר סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המסים. לדברי ביטקס, שיתוף הפעולה בין שתי החברות יספק לרואי החשבון בארה"ב את הטכנולוגיה הדרושה כדי לתת מענה לצרכים של משלמי המסים שיעמדו בביקורת גוברת והולכת של IRS, רשות המסים האמריקאית, בעונת המס הנוכחית שתתחיל ב-15 בינואר 2021.

ביטקס מציגה עצמה כ"פלטפורמה לחישוב מס על פעילות במטבעות קריפטוגרפיים מבוססת בלוקצ'יין, שנועדה לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר לחישוב ודיווח מס. החברה מחשבת ומפיקה דוחות מס על פעילות בקריפטו, הן בארה"ב והן בישראל. לחברה פתרון טכנולוגי ייחודי לחישוב זיהוי ספציפי מבוסס בלוקצ'יין, המצוי בשלבי אישורו כפטנט". לדבריה, היא "מחשבת ומפיקה דוחות מס על פעילות הקריפטו המלאה של הנישום, על בסיס איסוף וניתוח נתוני הבלוקצ'יין של המשתמשים. החברה מפיקה דוחות מס בשיטות החישוב FIFO (קיצור של First In First Out, נכנס ראשון - יוצא ראשון) ובשיטת זיהוי ספציפי של יחידות המטבע שנמכרו - שיטה שידועה כחוסכת מס למשלם המסים ביחס לשיטת FIFO".

שור-פרפ האמריקאית מספקת פתרונות תוכנה להכנת דוחות לפירמות ומשרדי רואי חשבון בארה"ב. שני הפתרונות של החברה, TaxCaddy ו-1040SCAN, הם פתרונות תוכנה בתחום המס והחשבונאות, המאפשרים לייעל את תהליך הגשת הדוחות לרשות המסים האמריקאית. לדברי ביטקס, "שיתוף הפעולה בין החברות יביא לייעול תהליך האיסוף, הניתוח והדיווח של נתוני הפעילות במטבעות קריפטו, על מנת להבטיח כי משרדי רואי החשבון בארה"ב מוכנים לשרת את לקוחותיהם בכל הנוגע לחישוב ודיווח על פעילות במטבעות קריפטוגרפיים".

"טופס המס יכלול לראשונה שאלה על קריפטו"

רו"ח בר-זכאי, מייסד ומנכ"ל Bittax, מסר כי "רשות המסים האמריקאית התחילה להשקיע מאמצים רבים בבחינה וביקורת של דוחות הקריפטו, ואף שינתה את טופס המס שאותו צריך להגיש כל אזרח אמריקאי (1040), כך שלראשונה יכלול שאלה על פעילות במטבעות קריפטו. לאור זאת, החשיבות של פתרון פשוט לרואי החשבון האמריקאים לדיווח על פעילות בקריפטו של לקוחותיהם הינה מכרעת. היתרון הגדול של הפתרון שמאפשר שיתוף הפעולה בין החברות, הוא שאינו דורש ידע קודם או ניסיון בפעילות בקריפטו של רואה החשבון המדווח".

אור לוקאי, סמנכ"לית Bittax, הוסיפה: "אנחנו רואים בכל העולם שרשויות המס מחפשות את הדרכים הנכונות לבחון את הדיווחים שהן מקבלות בנושא הקריפטו. בשל השפעות הקורונה, המדינות זקוקות למקורות תקציביים ומזהות בבחינה ובקרה של דיווחי הקריפטו תחום שניתן להעמיק בו את גביית המסים. הרשויות מבינות כי לטכנולוגיית הבלוקצ'יין יתרונות ברורים באספקת ההוכחות הדרושות להן לפעילות הנישום, ולכן התחום ניתן לאכיפה יעילה. התופעה הזו מתחילה לצבור תאוצה בכל המדינות המפותחות, ולכן רואי החשבון שמגישים את הדוחות זקוקים לפתרונות יעילים לחישוב והגשה של דוחות קריפטו של נישומים לרשויות המס, שאינם מחייבים הבנה של רואי החשבון באופן החישוב והפעילות".