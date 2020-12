קשמיר היל, כתבת הייטק ב"ניו יורק טיימס", עשתה פעם ניסוי, וחיה על ביטקוין במשך שבוע רצוף.

בשנת 2013, היל גילתה עניין בתופעה בת 4 השנים בסך הכל, שנקראה "מטבעות קריטוגרפיים". חובבי טכנולוגיה גילו התלהבות גדולה ממטבע שנקרא ביטקוין, והיל החליטה לבחון את ערכו האמיתי, באמצעות הקדשת שבוע במהלכו הכסף היחיד שתוציא יהיה ביטקוין. היא רכשה כמות קטנה של ביטקוין תמורת 136 דולר כל אחד, בתקווה שתגלה דרכים להוציא את הכסף החדש שלה.

אף על פי שהיא גרה בסן פרנסיסקו, "המקום החם" לחברות הייטק ולסטארט-אפים, היא גילתה כי עומדות בפניה אפשרויות מוגבלות. במהלך אותו שבוע היא הורידה 5 ק"ג - פשוט משום שאפשרויות המזון והתחבורה שהיו לה הצטמצמו. היא גם נגמלה מקפאין, מכיוון שאף בית קפה לא הסכים לקבל ביטקוין.

את הלילה האחרון של הניסוי שלה, מספרים ב"ביזנס אינסיידר", היל החליטה לחגוג במסעדת סושי בשם Sake Zone - אחד המקומות הבודדים שקיבלו ביטקוין בזמנו. ולא די בזאת - היא החליטה שלארוחת הערב תזמין לפחות 15 אנשים זרים, שלא פגשה קודם לכן.

היא שלחה הזמנה פתוחה באתר הרשתות החברתיות Meetup, והזמנה נוספת לקהילת ביטקוין ברדיט. להפתעתה, יותר מ-60 איש התייצבו לאירוע.

היא תיארה את האנשים שהגיעו כ"חבורה פרועה". חלק מהנוכחים היו כלכלנים, חלקם יזמים שפיתחו אפליקציות ומשחקים של ביטקוין, וגם שני מייסדי ה"ברנינג מן" התייצבו במסעדה. החשבון הגיע לסכום של 957 דולר, עליו שילמה היל בעשרה ביטקוין.

"הרגשתי אשמה על כך שגרמתי לבעל המסעדה לקבל תשלום עבור ארוחה בשווי של 1,000 דולר במטבע מצחיק, שלא היה לי ברור אם יהיה שווה משהו אי פעם", אמרה היל.

השנה, בעלי המסעדה ואשתו פרשו מעסקי המזון. אחת הסיבות היא, ככל הנראה, בשל הרווחים שעשו מהמטבעות הקריטוגרפיים. כיום יש בידיהם כ-41 ביטקוין - ששוויים מגיע ל-902 אלף דולר.

השבוע, בהפרש של 3 שנים בדיוק משיאו הקודם, ביטקוין קבע את שיא כל הזמנים, כשמחירו חצה את רף ה-23 אלף דולר - רמתו הגבוהה אי פעם.

