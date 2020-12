מסכמים את 2020: כך נראתה בתמונות השנה הכי ארוכה שידענו

הגענו לרגע הזה - השנה סוף סוף נגמרה. 2020 הרוויחה את מקומה בהיסטוריה כשנה הכי ארוכה שידענו והיא בטח מתמודדת מובילה על תואר השנה הכי שנואה. זו הייתה שנה עטופה במעטה של פחד, כאב ואומללות. אבל היו בה גם ניצחונות קטנים, הישגים גדולים ואפילו קצת אחווה.

זו הייתה שנה שהתחלנו עם מערכת בחירות ונסיים אותה עם אחת חדשה. שנה שבה איבדנו אמון במנהיגים שלנו, אך מצאנו את הקול שלנו. זו הייתה שנה של כל כך הרבה הפגנות וכל כך הרבה תקווה, למרות הכל.

רגע לפני שהיא עוזבת אותנו, גלובס חוזר לכל התמונות המרגשות, המפתיעות והמעניינות מהשנה שחלפה. וש-2021 תהיה טובה אלינו יותר.

6 בינואר: 2020 התחילה בנעימה אופטימית יחסית. בכל זאת עשור חדש שמלא בהזדמנויות מרגשות. אבל האופטימיות לא נשמרה לאורך זמן. בתחילת ינואר הורה נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על חיסולו של קאסם סולימאני, מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה האיראניים. המהלך הביא למתיחות רבה בין ארה"ב ואיראן, ורבים חששו כי העולם נמצא בפתיחתה של מלחמה נוספת.

מאות אלפים משתתפים בהלוויתו של קאסם סולימאני בטהרן, איראן, ב-6 בינואר / צילום: Associated Press, Office of the Iranian Supreme Leader