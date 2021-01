הסנאט האמריקני אישר הלילה (ש') את חוק תקציב הביטחון ועקף את הווטו שהטיל הנשיא דונלד טראמפ. זו הפעם הראשונה בכהונתו שבה וטו של טראמפ מבוטל, ובכך החוק זכה לאישור גם ללא הסכמת הנשיא, שיעזוב את הבית הלבן ב-20 בינואר.



התוצאה בהצבעה בסנאט, שנמצא בשליטת הרפובליקנים, הייתה חד-צדדית. 81 מחברי הסנאט בחרו להצביע בעד ורק 13 התנגדו, יותר מהרוב של שני שלישים שהיה נדרש על מנת להפוך את הווטו. רק שבעה רפובליקנים הצביעו להותיר את הווטו על כנו.



ההצבעה על התקציב, שיעמוד על סכום של 740 מיליארד דולר, התרחשה כיומיים לפני השבעת הקונגרס החדש. התקציב החדש זכה לתמיכה הן מצד הרפובליקנים והן מצד הדמוקרטים, וצפוי בין היתר להעלות את משכורות החיילים המשרתים בשירות סדיר.

אם התקציב לא היה מאושר, מדובר היה בפעם הראשונה שבה הדבר מתרחש זה 60 שנה. בית הנבחרים כבר אישר את התקציב ביום שני האחרון, גם כן בתוצאה חד צדדית כש-322 הצביעו בעדו ורק 87 התנגדו לו. גם בבית הנבחרים נדרש היה רוב של שני שלישים על מנת לבטל את הווטו של הנשיא.



הנשיא היוצא לא היה מרוצה מהחלטת הסנאט והגיב בזעם. "הסנאט הרפובליקני שלנו פספס את ההזדמנות להיפטר מסעיף 230, המעניק כוח בלתי מוגבל לחברות הטכנולוגיה", כתב בחשבון הטוויטר שלו. "פתטי!", הוסיף.

Our Republican Senate just missed the opportunity to get rid of Section 230, which gives unlimited power to Big Tech companies. Pathetic!!! Now they want to give people ravaged by the China Virus $600, rather than the $2000 which they so desperately need. Not fair, or smart!