זה לא רק גיימסטופ (GameStop): מניות חברת משחקי הווידאו מטקסס זינקו בלא פחות מ־145% ביום שני לבד, לפני שצנחו בחזרה וסיימו את המסחר גבוהות ב־18% ממה שהיו, אבל תאגיד גיימסטופ אינו היחיד המציג גרפים אופקיים.

בשבועות האחרונים עלו מניות של חברות רבות - מיצרנית סוללות על בסיס מימן ועד רשת בתי קולנוע הנאבקת על קיומה. מאחורי העליות, רבים מזהים משקיעים רגילים, התקועים בבית עקב המגפה, מחליפים עצות ומולידים אסטרטגיות לסחר בפורומים מקוונים כמו WallStreetBets באתר Reddit - ולעתים קונים דברים שוול סטריט הימרה נגדם. רבים מצמידים להימורים המסוכנים שלהם את הביטוי YOLO - You only live once (חיים רק פעם אחת).

אלו החברות שתפסו את תשומת ליבם של המשקיעים.

(AMC Entertainment Holdings (AMC

מניות מפעילת בתי הקולנוע עלו ביותר מ־35% השבוע לאחר שהחברה הודיע על עסקת מימון בגובה 917 מיליון דולר, על מנת להימנע מפשיטת רגל. אבל התלהבות של סוחרים יומיים מהחברה כבר אפשרה לה למכור מניות במיליוני דולרים בשנה שעברה, וזה עזר בתורו לגייס מזומנים רבים שהייתה צריכה.

(BlackBerry (BB

חברת בלאקברי המייצרת תוכנות אבטחה ומספקת שירות ביטחוניים היא עוד מניה בעמדת חסר שמצאה תמיכה באינטרנט בקרב משקיעים אינדיבידואליים. המניות של החברה עלו בכ־30% השבוע, והותירו אנליסטים רבים עם עיניים פעורות. ביום שני הודיעה החברה שלא הייתה מודעת להתפתחויות מעשיות או שינוי כלשהו בעסק שלה שעשוי להסביר את הזינוק.

(NIO (NIO

יצרנית כלי הרכב החשמליים מסין הייתה במוקד ההתעניינות של סוחרים אינדיבידואלים ברשתות חברתיות כמו Discord ו־Reddit, ושלחה מניות של תעודת הפיקדון האמריקאית (ADR) שלה אל השמיים עם זינוק של יותר מ־1,150% ב־12 החודשים האחרונים.

כיום חברת ניאו היא אחת מחמש יצרניות הרכב הגדולות בעולם, עם שווי שוק של כ־96 מיליארד דולר. החברה סיפקה בסך הכל 43,728 מכוניות בשנה שעברה. תשוו את זה לבערך 449 אלף כלי רכב שיצאו מהמפעל של טסלה וליותר מ־9 מיליון רכבים שמכרה קבוצת פולקסוואגן השנה.

(Palantir Technologies (PLTR

מניות חברת ניתוח המידע Palantir Technologies עלו ביותר מ־270% מאז שהחברה הונפקה בספטמבר, מה שהופך אותה לאחת מהמניות שביצעו הכי טוב בשנה שעברה. החברה הפכה לפייבוריטית בקרב משקיעים המעורבים ברשתות חברתיות, שאוהבים אותה כי היא חשופה לביג דאטה ולחוזים ממשלתיים.

ביום שלישי, הציגה לציבור פלאנטיר את הפיתוחים האחרונים בתוכנה שלה בפעם הראשונה אי פעם, מהלך שכמה אנליסטים סבורים שיהיו לו השלכות חיוביות על המניה.

(Plug Power (PLUG

מניות יצרניות סוללות המימן Plug Power עלו ביותר מ־750% בשישה החודשים האחרונים. משקיעים אינדיבידואלים ברשת שיבחו את החברה העוסקת בתאי דלק כדבר הגדול הבא, לאחר שהחברה הדרום קוריאנית SK Holdings השקיעה בה 1.5 מיליארד דולר מוקדם יותר החודש.

אחרים פחות אופטימיים, וקרנות גידור כמו Kerrisdale Capital Management מהמרות נגד המניה, ואומרות שסוללות מימן צריכות להתמודד עם כמה אתגרים כולל יעילות ובטיחות.

(Bed Bath & Beyond (BBBY

המניות עלו בקרוב ל־50% ביום שני לפני שהחברה סיכמה את רווחיה והן כעת בעלייה כללית של 70% השנה, אפילו אחרי שהחברה דיווחה על רווח של 8 סנט למניה ברבעון השלישי, פחות מחצי מ־19 סנט למניה אותם צפו אנליסטים, ועל 5% של ירידה ברווחים לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

סוחרים ברשת מצביעים על שינוי בהנהלה בתחילת 2020 ועל העובדה שהחברה קונה בחזרה חלק ממניותיה כסימנים לכך שמחיר המניה ימשיך לטפס.