"האיחוד האירופי רוצה את החיסונים שלנו!", הייתה הכותרת הראשית של ה"דיילי מייל" הבריטי ביום חמישי; "חכו לתורכם! האיחוד האגואיסטי מעוניין בחיסונים שלנו", הייתה הכותרת הראשית של ה"אקספרס". שני הצהובונים הבריטיים ליבו את הלהבות בסכסוך בינלאומי שהתפתח בימים האחרונים, ושהפך במהרה ממחלוקת עסקית בין בריסל לבין חברת התרופות אסטרהזנקה לעימות אירופי סביב המוצר המבוקש ביותר בעולם כרגע - חיסון לקורונה.

כיצד הפך עימות סביב חוזי אספקה ל"מלחמת החיסונים" הראשונה, כפי שהחלו לקרוא למתרחש כלי התקשורת והפוליטיקאים בגרמניה? מדוע הוא מאיים כעת "להרעיל" את יחסי האיחוד עם בריטניה שפרשה ממנו מעשית רק לפני פחות מחודש? התשובה טמונה בלחץ הציבורי העצום שבו נמצאות הממשלות לספק חיסונים לתושביהן ולהגן עליהם מפני מגפת הקורונה.

מצד אחד, מנגנון האיחוד האירופי כולו הפגין עד כה כישלון פנומנלי בהליכי הרכש של החיסונים. לא מדובר רק בחוזה מול אסטרהזנקה אלא גם בזה שנעשה באיחור ובצמצום מול שותפות ביונטק־פייזר, עד ששניהם מאיימים לפגוע באמון תושבי האיחוד בארגון כולו. מהצד השני, הממשלה הבריטית, שביצעה אינספור פניות פרסה במדיניות המאבק נגד הקורונה בשנה האחרונה, שתרמו לכך שהמדינה ציינה יותר מ־100 אלף קורבנות מהמגפה השבוע.

EXPRESS: WAIT YOUR TURN! Selfish EU wants our vaccines #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/NcUnLyJNej