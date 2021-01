המשקיעים הצעירים בוול סטריט החליטו בשבועות האחרונים להכניס אצבע בעין למנהלי קרנות הגידור ולערער את יסודות השיטה הבסיסית של וול סטריט. הם מעודדים זה את זה דרך פורומים דוגמת "רדיט", נותנים פקודות השקעה מתואמות דרך אפליקציות מסחר כמו "רובין הוד" ויוצרים סחף אדיר לכיוון המניות שכרישי המסחר הגדולים הימרו נגדן.

המרוויחות: יצרנית טלפונים שזוהרה דעך, רשת למשחקי מחשב, מניות של חברות תעופה ושל רשתות בתי קולנוע שמזנקות במאות אחוזים ללא שום קשר לפעילותן. אלא שהטרנד הזה לא מאפיין רק את ארה״ב אלא קיים במידה מסוימת גם בישראל.

ב', בשנות השלושים לחייו ונשוי, מסביר שנכנס לעניין כשפרצה הקורונה. הוא מסביר שרוב התיק הוא פסיבי, אבל יש כמה מניות YOLO (ראשי תיבות של You Only live Once - כינוי לסחר במניות בסיכון גבוה על ידי צעירים) שאחריהן המעקב יותר צמוד, בהם כאמור מניית גיימסטופ.

איך התחלת?

"בתחילת הסגר הראשון היה זמן להתעסק בדברים האלה. חשבנו אשתי ואני איפה אנחנו רוצים לשים את הכסף שקצת חסכנו. בחנו את האפשרויות ובשוק ההון החסם יחסית נמוך, להבדיל מנדל"ן. אז הלכנו על זה. התחלנו לקנות מניות שאנחנו מאמינים בהן. אני מפתח תוכנה, אז בעיקר קנינו מניות של טכנולוגיה ודברים שאני מכיר.

"לאחרונה התחלתי להעמיק ולהתעניין בקבוצות בפייסבוק וגם למשל ברדיט, ששנים אני קורא שם על טכנולוגיה, ומשם הגעתי לכל הטירוף שקורה בוול סטריט וככה נחשפתי למניות כמו גיימסטופ. התיק שלי לפני גיימסטופ היה פסיבי - מדדים אמריקאים, חברות טכנולוגיה ענקיות".

עד כמה אנשים יושבים ברדיט וסוחרים?

"אני כל הזמן ברדיט לא רק בשביל שוק הון. בשבועיים-שלושה האחרונים אני בסאב-רדיט שנוגע להשקעה ב-GME, בעיקר ב-wallstreetbet. שם מפרסמים בעיקר דברים סביב מניות YOLO, גם בלקברי ומניות אחרות".

אתה שותף למהלך של לדפוק את השורטיסטים?

"אני לא יכול להגיד לך שאני לא מתחבר לרעיון של לדפוק היסטורית את כל קרנות הגידור, שמהמרות בשורט על המניה. הם אלה שמניעים את השוק ומזיזים את הטיקרים. לאורך השנים כל ההון היה אצלם, ועכשיו יש הזדמנות לתת להם בראש. זה מדגדג. זו לא האג'נדה העיקרית, שהיא לבנות הון לי ולמשפחה, אבל זה ערך מוסף מגניב".

יש מאבק דורי של המילניאלז?

"האג'נדה שמנסים לשווק זה 'אנחנו מנצחים אותן, את הקרנות גידור שדפקו אותנו כל השנים וגרמו לנו הפסדים ורוצים לשמור את כל ההון אצלם'. עכשיו צריך לפזר את ההון גם לדור המילניאלז, שיש לו הזדמנות להשתתף בחגיגה. זאת לגמרי אג'נדה, והיא שם. בכל הפוסטים תראה שמחזקים אחד את השני בנושא הזה. אבל בינינו, אני לא פה לדפוק אף אחד, אלא ליהנות מהחגיגה".

גם ח', בשנות ה-30 לחייו מתל אביב, נהנה מההשקעות העצמיות שלו. הוא לא משתמש באפליקציה אלא בשירותי הבנק שלו, מסיבות אישיות שהוא רוצה את כל הנכסים שלו מול העיניים. הוא וחבר עוקבים אחר הנעשה בפורומים השונים וכך התגלגל למניית גיימסטופ. "הוא נכנס יחסית מוקדם ואני כמה דקות אחריו וכבר המניה קפצה באיזה 200%, אבל עדיין קנינו במחיר טוב. אני קניתי באזור ה-60-70 דולר והיא עלתה טסה ל-150. שמתי טרגט פרייס ובשלב מסוים יצאתי".

המניה הגיעה ל-340 דולר. מתבאס שיצאת?

"אני כלכלן במקצוע ובהוויה. אני לא מתבאס ואומר תודה על ההשקעות. מדובר בסיכון מאוד גבוה, וצריך להבין שזה צריך להיות חלק שולי מההשקעות שלך ולעשות סטופ לוס ונקודות יציאה".

לגבי העניין של "לדפוק את השורטיסטים", הוא אומר כי "לנו אין שום עניין עם זה. אנחנו מחפשים הזדמנויות. למשל עכשיו הולכים לעשות את זה בענק על נוקיה. בלקברי כבר התפוצצה, ונוקיה הולך להיות גולת הכותרת. המסחר שלה ביום רביעי היה כמיליארד מניות. אפל חברה גדולה פי כמה וכמה, והמסחר שלה היה 100 מיליון. עכשיו, מה שנקרא ה'אספסוף', מוציאים את המשקיעים המסורתיים מנוקיה, ואומרים נעשה מה שעשינו בגיימסטופ אבל יותר גדול. פה תהיה מלחמה אחרת לגמרי, כי השורטים כבר לא באותו יחס. אבל כשזה יקרה זה ימשוך הרבה תשומת לב.

"אנחנו רגילים שבסופו של יום מסחר, הקרנות והכוחות הגדולים בשוק הם אלה שבסופו של דבר אוכלים את הרווח של המשקיע הקטן ומזיזים את המניות לפי האינטרסים שלהם. באים עכשיו חבר'ה אמריקאים ואוסטרלים ואומרים 'יש לנו את הכוח ולא מעניין אותנו יותר קורסים של משקיעים ודברים כאלה. אנחנו רוצים להבין איפה ההייפ ולהתאגד. המטרה היא ליישר את הקו, כאילו יוצאים לקרב במאה הקודמת, והם אומרים Hold your Line" ואף אחד לא מוכר. נוצרים הפסדי ענק לקרנות והייפ אדיר שמתדלק את העליות".

אתה חושש שיום אחד זה ייגמר?

"יהיו אחרונים שיישארו לכבות את האור - אין שאלה. לא כל התיק שלי שם, זה שולי. עוד אין לדבר הזה שם, זה דומה לחוכמת המונים או מימון המונים. יש פה השקעות של המונים עם יכולת להשפיע. נראה מה יהיה מחר. אני לא מאמין שקרנות הגידור יצליחו להתאושש מזה".