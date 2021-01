פי 53 בתוך שנתיים: ילד בן 10 הרוויח אלפי דולרים מהזינוק בגיימסטופ

קרב רווי יצרים מסעיר את וול סטריט בשבועות האחרונים, והוא כבר הספיק לייצר אנומליות ששוק ההון לא יודע איך לעכל. בין אם אלו מניות מדשדשות שמתעוררות לחיים, קרנות ענק שמפסידות מיליארדים ברגע או ילד בן 10 שפתאום מרוויח אלפי דולרים כמעט יש מאין.

לפני שנתיים קיבל ג'יידין קאר, אז ילד בן 8 מהעיר סן אנטוניו שבטקסס, מתנה מקורית מאימו נינה לכבוד חג הקוואנזה: 10 מניות של גיימסטופ, כל אחת עלתה 6 דולר.

גיימסטופ היא קמעונאית משחקי מחשב ואלקטרוניקה, שמפסידה מאות מיליוני דולרים בשנה ופועלת בשוק שהולך ומצטמצם. אך בשבוע שעבר זינקה מניית החברה ב-400%. זאת לאחר שמשקיעים ברשתות החברתיות, כמו רדיט, סימנו אותה לצד מניות נוספות שבהן מספר פוזיציות השורט גבוה במיוחד, כמו מניית רשת בתי הקונלוע AMC.

ביום רביעי בבוקר, קאר החליט למכור את המניות שלו, וקיבל בתמורה כ-3,200 דולר - פי 53 מהסכום ששילמה אימו על המניות.

Stock talk is surrounding small investors this week amid the GameStop trading frenzy.



We found one of San Antonio's smallest, 10 y/o Jaydyn Carr who just cashed in the GameStop shares his mom gifted him for Kwanzaa 2 years ago. https://t.co/0TbrmbYLnK @mySA