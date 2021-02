חברות יורוקום הנמצאות בפירוק מנהלות מו"מ מתקדם לחתימה על הסדר טיעון עם פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) בשתי הפרשות הפליליות שבהן מסובכת קבוצת החברות - פרשת "בזק ניירות ערך" ופרשת 4000 (בזק-וואלה), כך נודע לגלובס. קבוצת יורוקם שבפירוק היא חברת החזקות שהייתה בשליטת שאול אלוביץ’ ומשפחתו, והחזיקה בין היתר בחברות בזק ו-yes.

במסגרת ההסדר המסתמן, חברות יורוקום יודו בכל עובדות כתב האישום בתיק "בזק ניירות ערך" ובתיק 4000. אולם ייגזר עליהן קנס סמלי בשל מצבן הכלכלי ומתוך רצון לא לפגוע פגיעה בלתי מידתית בנושים. קופתן של החברות דלה מאוד לצד חובות אדירים לנושים שונים, ובראשם לבנקים.

פרשת 4000 "צמחה" מתוך תיק "בזק ניירות ערך" והיא כלולה בכתב האישום נגד ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שמואשם במסגרתה בעבירת שוחד. היקף ביצוע העבירות בשתי הפרשות הינו בסכום מצטבר של מיליארדים, על פי הנטען.

בתיק "בזק ניירות ערך" החליטה הפרקליטות בדצמבר 2020 להעמיד לדין את "יורוקום DBS", "יורוקום תקשורת" ו"יורום החזקות" לצד נושאי המשרה בחברות ובראשם, בעל השליטה אלוביץ’. במקביל, הודיע היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, כי החליט לשלוח לחברות יורוקום, וכן לבזק ולאתר "וואלה" מקבוצת בזק, זימון לשימוע לפני הגשת כתב אישום בפרשת 4000.

הישג תודעתי

ההחלטה לחתום על עסקת טיעון מהירה עם הפרקליטות בשתי הפרשות היא אינטרס של יורוקום. אולם לא פחות מכך גם אינטרס של הפרקליטות, שאין באמת ברצונה לנהל הליכי הוכחות כה ארוכים ומתישים בזה אחר זה.

נראה כי ההסדר טוב ומיטיב עבור שני הצדדים: מצד החברות, הקנס הוא סמלי שמתגמד ביחס לעצם עלות ניהול שני הליכים פליליים; מצד הפרקליטות, מדובר בהישג, תודעתי בעיקר, של הודאה מצד החברות בכל עובדות כתב האישום בשתי הפרשות. הסדר כזה, יסלול את הדרך גם לחברות בזק ו"וואלה" לחתום על הסדרי טיעון, ובכך לחסוך לפרקליטות את הצורך לנהל הליך פלילי נוסף, נגד החברות בלבד, בפרשת 4000. נכון לרגע זה, חברת בזק לא מנהלת מו"מ עם הפרקליטות, והיא קיבלה בשבוע שעבר את חומרי החקירה הרבים בתיק לצורך הכנה לשימוע.

מאחר שחברות יורוקום נמצאות בפירוק, אישור הסדר הטיעון דורש אישור של בית המשפט המחוזי בת"א, העוסק בתיק הפירוק של הקבוצה. הסדר הטיעון לא יושלם לפני פתיחת המשפט הפלילי בתיק "בזק ניירות ערך" ביום שלישי בבית המשפט המחוזי בת"א.

מרמה ועבירות ני"ע

כתב האישום בתיק "בזק ניירות ערך" הוגש בדצמבר האחרון נגד נושאי משרה בכירים לשעבר בקבוצת בזק ובחברת yes: שאול אלוביץ’; בנו, אור אלוביץ’, שכיהן כמנכ"ל יורוקום ויו"ר חלל תקשורת; עמיקם שורר, יד ימינו של אלוביץ’; לינור יוכלמן, מזכירת בזק לשעבר; רון איילון, מנכ"ל yes לשעבר; ומיקי ניימן, לשעבר סמנכ"ל הכספים של yes. כאמור, גם מספר חברות מקבוצת יורוקום הואשמו בתיק.

כתב האישום מייחס לנאשמים עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירות דיווח לפי חוק ני"ע. האישומים מתייחסים לשתי פרשות: תשלום התמורה עבור רכישת מניות yes על ידי בזק; והתנהלות הוועדות הבלתי תלויות שהוקמו בבזק לצורך בחינת עסקאות של החברה, שלאלוביץ’ היה עניין אישי בהן.

בפברואר 2020 פורסם בגלובס כי המנהלים המיוחדים של קבוצת חברות יורוקום נפגשו, לבקשתם, עם המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית, עו"ד ליאת בן-ארי, וניסו לשכנע אותה לבטל את הזימון לשימוע לחברות יורוקום במסגרת "תיק בזק ניירות ערך". אולם בקשתם לביטול הזימון לשימוע נדחתה וטענותיהם בהליך השימוע נדחו.

המנהלים המיוחדים, עוה"ד פנחס רובין, אמנון לורך ואורי גאון, טענו בבקשתם לביטול השימוע, כי אלוביץ’ כבר איננו נושא משרה בחברה, וכי יורוקום שוקלת לתבוע אותו אזרחית על הנזקים שגרם לחברה בסיום ההליך הפלילי.

עוד טענו כי לחברות ניתן צו פירוק, והטלת קנס על החברה תפגע ביכולת לפרוע את החוב לנושים, ברובו לבנקים. לדבריהם, היקף החובות עומד על כ-2 מיליארד שקל, ואילו הנכסים של החברות יגיעו לכל היותר ל-80 מיליון שקל. עוד נטען כי עלות ההליך עבור המדינה ועבור הנושים תהיה פי כמה וכמה מגובה הקנס שייגזר בסופו של דבר על קבוצת יורוקום, אם תימצא אשמה בדין.

בדרך לשימוע

בפברואר 2019 הודיע היועמ"ש על הגשת כתב אישום נגד אלוביץ’ ורעייתו איריס בגין מתן שוחד לרה"מ נתניהו והלבנת הון בפרשת 4000. לפי כתב האישום, בני הזוג העניקו סיקור מוטה לטובת נתניהו ובני משפחתו באופן שוטף ורציף באתר החדשות "וואלה" מקבוצת בזק-יורוקום. זאת, בתמורה להטבות רגולטוריות שהעניק רה"מ לבזק בתפקידו כשר התקשורת.

עד לאחרונה סבר מנדלבליט - כפי שנחשף לראשונה בגלובס - כי אין להעמיד לדין את התאגידים "וואלה", בזק ויורוקום בפרשת 4000. אולם בדצמבר 2020 הוא שינה את דעתו והחליט לזמן את החברות לשימוע לפני הגשת כתב האישום. זאת, לאחר שהוחלט כי ההליכים נגד החברות ינוהלו בהליך פלילי מקביל למשפט רה"מ, ולכן לא יגרמו לעיכוב נוסף בהליך. לפי כתב החשדות נגד החברות, בהן יורוקום, בני הזוג אלוביץ’ פעלו מטעמן ולמענן.

חזקת החפות: יודגש כי גם לאחר הגשת כתב אישום נגדם, רה"מ בנימין נתניהו, שאול ואיריס אלוביץ' ויתר הנאשמים בתיק "בזק ניירות ערך" ובפרשת 4000 מכחישים את המיוחס להם, לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.