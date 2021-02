התקווה שהייתה באוויר עם תחילת מבצע החיסונים התנפצה אל קרקע המציאות: סגר שלא הצליח להפחית באופן משמעותי את מספר המאומתים או החולים קשה ותחלואה גדולה מזו שהכרנו בקרב צעירים וילדים. אז מה קורה כאן? מה צפוי בחודשים הקרובים? והאם בפסח הקרוב נוכל באמת לחגוג את ליל הסדר עם המשפחה?

ב-9 בינואר ראיינו את פרופ' רן בליצר, מנהל מכון המחקר וראש תחום החדשנות בשירותי בריאות כללית, וראש קבינט המומחים המייעץ לקבינט הקורונה. הוא היה אופטימי לגבי השפעת החיסונים, אך פסימי לגבי חודשי החורף בגלל המוטציה הבריטית, שכבר אז ידענו שהיא מידבקת יותר. בינתיים התברר שהיא גם קטלנית יותר. "זה עוד יכול ללכת עקום לגמרי", הזהיר אז. "תראו את הגרפים של בריטניה, הם שטוחים על הצד, עולים בלבד". התרחיש שהוא הציג, התממש, אם כי הסגר והחיסונים המהירים בכל זאת כנראה מנעו ממנו להתממש במלוא חומרתו. במקום גרף שטוח על הצד קיבלנו גרף שלא זז: אין שינוי בתחלואה הקשה. מערכת הבריאות נמצאת באותה הנקודה של סף קריסה, כבר מעל חודש.

השבוע הציג קבינט המומחים בראשות בליצר את האפשרויות לתקופה הקרובה, ואף אחת מהן לא נעימה. האופציה שבה בחר רוב העולם עד כה, והיא סגרים לסירוגין, כבר לא תעבוד במדינת ישראל - העם אמר את דברו ואינו מסוגל או לא מעוניין לשמור סגר, ולא צפויים שינויים באכיפה או באמון הציבור.

לכן הקבינט התלבט בין אסטרטגיה של "הכלה" - להשאיר את המגבלות בערך על מה שהן היום, לבין אסטרטגיה של "ספיגה", כלומר עלייה בתחלואה שמשמעותה תפקוד לקוי של מערכת הבריאות. ספיגה, במובן של לספוג קורבנות עודפים שינבעו ממערכת בריאות שאינה מתפקדת כראוי.

מודלים שהציג פרופ' ניר גביש, פרופסור למתמטיקה שימושית במחלקה למתמטיקה בטכניון, לקבינט המומחים צופים שרק בתנאים אידיאליים של משמעת ציבור מצוינת אחרי הפתיחה החלקית של המשק והתחסנות מהירה וגבוהה, אפשר לשמור על "הכלה". בכל תרחיש מעט פחות אופטימי, צפויה עם פתיחת המשק עלייה של פי שלושה במספר החולים קשה, ולכן גם במספר המתים - עד כדי אלפים רבים נוספים של מתים בתוך חודשים ספורים. המומחים מעריכים שבמצב זה, יהיה כנראה שינוי בהתנהגות הציבור (יותר ריחוק ויותר מתחסנים), וגם עלייה במספר המחלימים. שני הדברים האלה יחד יובילו לבסוף להקלה מסוימת במצב, אבל זה יקח עוד חודשים.

איך הגענו למצב שבו דווקא כשהגיעו החיסונים, המספרים עלו? נתונים שהחלו להצטבר בישראל, מעידים שזה לא משום שהחיסונים לא עובדים. הם לא מושלמים, ולא מגינים על כל מתחסן במאה אחוז, אבל הם מורידים בצורה משמעותית לא רק את התחלואה, אלא גם את ההדבקה. כך על פי נתונים שמתאספים בישראל, ראשונה בעולם.

הניסויים הקליניים של החברות פייזר ומודרנה בחיסוני הקורונה שלהן הראו יעילות ברורה ומרשימה ביותר, אבל השאירו פתוחה את השאלה האם מנעו גם הדבקה לא תסמינית? הנתונים הישראלים, שאמנם אינם חלק ממחקר מובנה ואידיאלי, בהחלט מעידים שכן.

פרופ' ערן סגל, שכבר פרסם נתונים מרשימים לגבי הירידה בתחלואה בקרב בני 60+ שחוסנו ראשונים, פרסם נתונים נוספים המראים את הירידה בשיעור החולים קשה מקרב בני 60 ומעלה, שבמקור היו בסיכון הגבוה ביותר, לעומת יתר קבוצות האוכלוסיה.

Israel: Another view of the vaccine effect



Nationwide, drop in the fraction of cases, hospitalizations, and critically ill in people 60 years old and above (who were prioritized first for vaccination) out of all age groups



These patterns were not seen in the 2nd lockdown (Oct.) pic.twitter.com/M8DpaWhoUc