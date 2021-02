מת לארי פלינט, מייסד מגזין הפורנו "האסלר"

המו"ל האמריקאי לארי פלינט, שייסד את המגזין הפורנו האסלר והפך אותו לאימפריית ענק שהתחרתה בפלייבוי "המעונב" יותר, מת בגיל 78. על פי אתר TMZ, פלינט נפטר מאי ספיקת לב ביום רביעי בבוקר בלוס אנג'לס.

במהלך שנות השישים הקים פלינט מספר ברים ומועדונים. אחד מהם נקרא מועדון האסלר, שבו המלצריות הגישו משקאות כשהן חשופות חזה. בשנת 1972 הוא הקים עיתון קטן בעל 4 עמודים, שסיפק מידע על המועדונים שלו שהיו פזורים ברחבי באוהיו. אלא שלאחר שעסקיו נקלעו לקשיים, הוא החליט להפוך את העיתון הקטן שגדל בינתיים במספר עמודיו עקב הפופולריות לו הוא זכה, למגזין פורנוגרפי בתפוצה בכל רחבי ארה"ב. בשנת 1974 יצא מגזין האסלר הראשון.

התפוצה התרחבה, ועימה גם הרווחים. לקראת סוף השנה, פלינט הלך צעד אחד נוסף והציג נשים בתנוחות פורנוגרפיות בוטות יותר. בשנת 1975 פרסם פלינט תמונות עירום של אלמנתו של נשיא ארה"ב ג'ון קנדי, ג'קלין קנדי-אונאסיס, שרכש ב-18 אלף דולר מצלם פאפרצי. הגיליון נמכר בתוך ימים במיליון עותקים.

בשנות ה-70 וה-80, פלינט היה מעורב במספר משפטים שעסקו בגבולות חופש הביטוי ופורנוגרפיה. במסגרת אחד המשפטים, לאחר שסירב להסגיר מקור שהעביר לידו צילומים וסרטי מעקב, הצטלם פלינט כשהוא לובש את דגל ארה"ב כחיתול.

בשנת 1978 שרד פלינט ניסיון התנקשות של גזען אמריקאי שכעס על צילומים פורנוגרפיים של נשים לבנות ושחורות ביחד. פלינט אמנם נשאר בחיים לאחר האירוע, אך נותר נכה ונאלץ להיות בכיסא גלגלים במשך כל שנות חייו מאותו רגע.

במשך השנים הוציא פלינט מגזינים נוספים וסרטים פורנוגרפיים והאימפריה שלו הוערכה בלמעלה מ-100 מיליון דולר. במהלך הליך ההדחה (אימפיצ'מנט) נגד הנשיא ביל קלינטון, שהואשם בעדות שקר ושיבוש הליכי משפט (בעקבות תביעת הטרדה מינית מצד עובדת מדינה והכחשתו כי קיים מערכת יחסים מינית עם המתמחה מוניקה לווינסקי), פלינט הציע מיליון דולר לכל אדם שיביא לו תמונות או מידע על סיפוריים מיניים לא-מחמיאים של חברי קונגרס רפובליקאים. אחת התוצאות של יוזמה זו היתה פרישתו של חבר הקונגרס הרפובליקאי, בוב ליווינגסטון, שקיים יחסי מין מחוץ לנישואיו. בשנת 2017 פלינט הציע 10 מיליון דולר למי שיעביר לו מידע שיוביל להדחה של הנשיא דונלד טראמפ.

