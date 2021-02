"אני נפטר מהביטקוין שלי", צייץ אתמול (ו') בטוויטר נאסים טאלב, מחבר רב המכר "הברבור השחור" ובעברו מנהל קרן גידור.

I've been getting rid of my BTC. Why? A currency is never supposed to be more volatile than what you buy & sell with it.

You can't price goods in BTC



In that respect, it's a failure (at least for now). It was taken over by Covid denying sociopaths w/the sophistication of amoebas