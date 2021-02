לאחר ששוב שבר שיאים: ביטקוין נראה "קצת גבוה" לאלון מאסק

מנכ"ל ומייסד טסלה, אלון מאסק, שוב חווה "התפרצות ציוצים" בנוגע למטבעות קריפטו והפעם - ביטקוין. בשבת בלילה מאסק צייץ כי מחירי הביטקוין "נראים גבוהים" לאחר שהמטבע שוב זינק לשיא של כ-57 אלף דולר.

מחיר הביטקוין, שנחשב כיום למטבע הקריפטו הפופולרי בעולם, עקף נתח שוק של יותר מטריליון דולר כשהוא משאיר מאחור את את'ריום, המטבע השני בגודלו בשוק הקריפטו, שגם קפץ לשיאים חדשים.

"כסף הוא בסך הכל מידע שמאפשר לנו להימנע מאי הנוחות של עסקאות חליפין", צייץ מאסק, תומך ידוע ונלהב במטבעות דיגיטליים, "המידע הזה, כמו כל מידע, פתוח לשגיאות. המערכת תתפתח בצורה שתצמצם זאת".

An email saying you have gold is not the same as having gold. You might as well have crypto.



Money is just data that allows us to avoid the inconvenience of barter.



That data, like all data, is subject to latency & error. The system will evolve to that which minimizes both.